Bob’s e Cepêra ampliam parceria com lançamento do Molho Bob’s Grill

Novo sabor traz o gostinho do churrasco com uma combinação de defumado e cremosidade

Depois do sucesso do Molho Big Bob e do Molho Bob’s Burger & Salad, a Cepêra e o Bob’s, primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil, incrementam a linha Bob’s Em Casa com o lançamento do Molho Bob’s Grill.

A novidade traz o inédito sabor de churrasco, com toque de defumado, que combina com sanduíches, carnes, snacks, saladas e mais. O objetivo é que os consumidores levem os sabores dos clássicos do Bob’s para casa e incorporem no dia a dia com muita praticidade e versatilidade.

De acordo com o CEO da Cepêra, Décio da Costa Filho, a parceria com o Bob’s já vem de longo tempo, prova da confiança que a marca tem na qualidade dos produtos desenvolvidos pela Cepêra, que aposta da reinvenção dos sabores e na proposta de estender esses sabores além-loja, como foi o caso o desenvolvimento do Molho Bob’s Grill, de modo a reinventá-lo do mesmo jeito como é consumido nas lojas. “Desde a fabricação dos molhos até a chegada às lojas, fazemos questão de que tudo esteja de acordo com a qualidade que o Bob’s está acostumado a ofertar a seus consumidores”.

Já Marcelo Tristão, diretor de Desenvolvimento e Transformação Digital do Bob’s, ressalta que o lançamento faz parte da estratégia da rede de estar cada vez mais conectada nas diferentes ocasiões com os consumidores da marca. “A parceria do Bob’s com a Cepêra é essencial para o crescimento do nosso portfólio. E ao amplificarmos a linha Bob’s Em Casa, proporcionamos que a vivência do cliente com a marca seja ainda mais completa”.

Em 2024, o Bob’s, que está há mais de 70 anos no mercado e mantém em seu DNA a inovação, prevê novos lançamentos. “Com o novo sabor de molho, propomos novas experiências ao público e ainda ampliamos o potencial do Bob’s para novos negócios”, afirma Tristão.

O molho Bob’s Grill está disponível em mais de 2.300 pontos de venda em todos o país, incluindo as lojas do Bob’s e diversas redes de supermercados como Supermercados Guanabara, Prezunic, Mundial, entre outros. Os consumidores também poderão adquirir por meio do aplicativo do Bob’s e das principais plataformas de delivery.

Sobre o Bob’s – Primeira rede de franquias do Brasil, o Bob’s é uma empresa genuinamente brasileira, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, que rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

