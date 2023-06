Boletim da Semac indica frente fria em Sergipe com chuvas fracas a moderadas até a quinta-feira

Uma frente fria advinda do Ciclone Extratropical, que estava atuando no Centro-Sul do Brasil, provocará chuvas fracas a moderadas em Sergipe até a próxima quinta-feira, 22. A análise da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, divulgada nesta segunda-feira, 19, também prevê queda nas temperaturas durante essa semana.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro, explica que é a primeira vez no ano que a frente fria deve atingir o estado. “O sistema tende a provocar maiores acumulados de chuvas em toda a faixa leste do Nordeste, principalmente entre Bahia, Sergipe e Alagoas. Em Sergipe, o volume de precipitações pode atingir 75 milímetros no litoral e Agreste sergipano. No Sertão, a previsão é alcançar 35 mm”, informou ela, acrescentando que a queda na temperatura não deve acontecer de forma brusca, visto que a massa de ar polar já perdeu boa parte de suas características.

Nesta segunda-feira, 19, a frente fria tende a avançar para o leste da Bahia, cavado, e as ondas de leste devem atuar no litoral de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. No litoral sergipano, a tendência é que as temperaturas mínimas estejam em torno 20,8°C, com máximas de 29.1°C. No Agreste, mínima de 20,2°C e máxima de 29.0°C. E, no Sertão, espera-se 20.1°C e 28.7°C.

Para esta terça-feira, 20, são esperadas chuvas fracas em todas as regiões. No Litoral, as temperaturas mínimas poderão ficar em torno 23.6°C e máximas de 29 °C. No Agreste, a mínima prevista é de 22 °C, e a máxima, 27.4 °C. No Sertão, elas tendem a ficar entre 21.7°C e 28.6 °C.

A previsão para esta quarta-feira, 21, indica chuvas mais volumosas na Grande Aracaju, podendo atingir 40 milímetros. As temperaturas mínimas e máximas poderão ficar entre 24.3°C e 28.6 °C no Litoral; 20°C e 27.5 °C no Agreste; e 21.9°C e 29.3 °C no Sertão.

O boletim da Semac prevê também a possibilidade de chuvas mais volumosas no Baixo São Francisco, podendo atingir 50 m nesta quinta-feira, 22 de junho. As temperaturas mínimas e máximas poderão ficar entre 24.1°C e 28.5 °C no Litoral; 19.9°C e 27.3 °C no Agreste; 21.8°C e 29.1 °C no Sertão.

