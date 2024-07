Boletim da Semac indica possibilidade de chuvas fracas em Sergipe

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe (Semac), informou na manhã desta segunda-feira (01) que há possibilidade de chuvas fracas atingirem o estado de Sergipe.

A nota divulgada pela Semac diz que as regiões do Litoral, Agreste e Sertão sergipanos têm previsão de chuvas fracas com ventos fracos a moderados e prevê dias nublados e encobertos em todo o estado.

As temperaturas no Litoral devem variar entre 21.5°C e 28.9°C. No Agreste do estado, é esperada uma temperatura mínima de 18.2°C e máxima de 28.9ºC. Já no Sertão sergipano, a meteorologia prevê uma variação entre 18.6°C e 29.9°C.

Foto: Igor Matias