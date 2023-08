Boletim da Semac indica tempo com céu nublado e possibilidade de chuva fraca e leve no fim de semana

O fim de semana em Sergipe terá tempo com céu encoberto e parcialmente nublado, possibilidade de chuva fraca e leve, além do registro de baixas temperaturas no litoral, agreste e sertão sergipano. A análise para os próximos dias divulgada nesta sexta-feira, 11, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, indica também a incidência de ventos fracos e moderados.

Para a tarde e noite desta sexta-feira, 11, há possibilidade de céu encoberto e chuva fraca no litoral e agreste. No sertão, espera-se chuva leve em áreas isoladas. As temperaturas mínimas e máximas ficarão entre 20,7°C e 28.1°C (litoral); 19,8°C e 27.2°C (sertão); e 19.2°C e 29.0°C. De acordo com a Meteorologia da Semac, observa-se sobre Sergipe e demais estados do Nordeste a presença de nuvens estratiformes que estão associadas à presença do cavado em baixos níveis da atmosfera.

No sábado, 12, o dia também será marcado pela possibilidade de chuva fraca e leve. As temperaturas mínima e máxima tendem a ser 20.6°C e 28.1°C (litoral); 18.6°C e 27.1°C (agreste); e 18.1°C e 28.1°C (sertão).

Já as temperaturas mínimas e máximas para o domingo, 13, ficarão entre 21.7°C e 28.1°C (litoral); 18.6°C e 28.3°C (agreste); e 17.8°C e 28.5°C (sertão). Além da expectativa de chuva fraca e leve, a população pode esperar a possibilidade de céu parcialmente nublado nessas regiões.

Foto: Igor Matias