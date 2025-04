Boletim do Monitor diz que estado de Sergipe registra agravamento da seca no Alto Sertão e Centro-Sul

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que foi registrado o agravamento da seca no estado, conforme o boletim do Monitor de Secas referente ao mês de março.

Devido às chuvas abaixo da média e à piora dos indicadores, uma pequena porção do Alto Sertão e do Centro-Sul teve a seca agravada, passando de moderada para grave. Os impactos são de curto prazo. Nos territórios do Alto Sertão e Agreste Central houve, também, o agravamento da seca fraca para moderada em alguns municípios.

Os dados mostram, ainda, que os territórios do Baixo São Francisco, Leste Sergipano, Grande Aracaju e grande porção do Sul sergipano mantiveram-se sem seca relativa. Já no território do Médio Sertão permanece seca fraca, como também em parte do Alto Sertão, Agreste Central, Centro Sul e Sul Sergipano.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana Silva, a tendência até o mês de julho é que as chuvas sejam dentro da normalidade na maioria dos territórios do estado, apenas no Alto Sertão sergipano a expectativa é de chuvas abaixo do normal. “A predominância é de temperatura acima da normal climatológica, provocando aumento da evapotranspiração, diminuição da umidade do solo e aumento do estresse hídrico, causando dificuldade nas atividades agrícolas e redução gradativa no volume de água dos reservatórios. Diante disso, poderá haver o agravamento do cenário de seca nos próximos meses devido à previsão de chuvas variando de normal a baixo e temperaturas elevadas”, explica.

Com informações da Semac – Foto Arthuro Paganini