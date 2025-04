Bolsa Atleta Estadual movimenta cenário esportivo e impulsiona desenvolvimento

O Bolsa Atleta Estadual, cujo edital foi lançado no último dia 9 de abril, promete trazer um grande impulso ao esporte sergipano. O programa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), foi aprovado em dezembro de 2024, com a concessão de 195 bolsas para atletas e técnicos no estado. O orçamento total é de R$ 1,8 milhão por ano, impulsionando o desenvolvimento de diversas modalidades.

As bolsas apoiam financeiramente atletas de alto rendimento em diversas modalidades, incluindo esportes olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos. Elas serão distribuídas em cinco categorias, conforme o nível dos atletas: infantil, estudantil, base, nacional e internacional, além do bolsa técnico. Os valores vão de R$ 200 a R$ 2 mil, variando por categoria, e os técnicos receberão R$ 1.200 cada. A chegada do programa tem gerado expectativa na comunidade esportiva, que há anos aguardava por uma iniciativa como esta.

Para o presidente da Federação Sergipana de Judô (FSJ), Euder Lima, a expectativa com o programa é maravilhosa. “Os atletas estão bastante mobilizados, procurando, de fato, evoluir ainda mais, crescer com esse Bolsa Atleta. Os atletas nos procuram muito, com destaque à categoria infantil. Enquanto federação, estamos fazendo os procedimentos de forma mais rápida possível em relação à logística”, ressalta. A entidade, hoje, possui cerca de 500 atletas filiados.

O planejamento para o Bolsa Atleta estadual teve início durante o ano de 2024, quando a Seel reuniu diversas federações para ouvir suas demandas. A partir disso, o programa engloba vários grupos e explora a potencialidade esportiva do estado. “A expectativa é grande. No ano passado, a Seel reuniu todas as federações, o que nos ajudou bastante. Esse Bolsa Atleta valoriza a potencialidade esportiva do estado, fazendo com que as federações se organizem em resultados, ranqueamento e cadastro de atletas filiados”, pontua o vice-presidente da Federação Sergipana de Basquete (FSB), Kleber Quintela.

Descentralização

Um dos pontos mais elogiados pela comunidade esportiva é a descentralização do programa. Ao expandir o Bolsa Atleta para todo o estado, o Governo de Sergipe garante que atletas de diversos municípios tenham acesso e encontrem no esporte uma possibilidade de sustento.

Foi o que exaltou o paraciclista Ulisses Freitas, tetracampeão brasileiro e primeiro sergipano a estar em uma Paralimpíada, ao participar dos Jogos Paralímpicos Paris/2024. “O governador Fábio Mitidieri e a secretária Mariana têm meu total respeito e gratidão pela criação do programa estadual porque, antes, era só Aracaju. Esse programa sendo expandido para todo o estado é uma demonstração do compromisso com o atleta e com o esporte”, frisa.

“Dentro da Federação [Sergipana de Ciclismo], a expectativa é muito grande. Inclusive, já está marcada uma reunião com os atletas para explicar como o processo acontece. Para muitos atletas é o vislumbre de possíveis conquistas”, acrescenta Ulisses.

O presidente da FSJ complementa, ressaltando, de forma direta, a possibilidade de atletas do interior usufruírem do Bolsa Atleta. “Há atletas do interior sem essa visão do esporte como auxílio na vida, para que ele possa ter mais horários de treino, e não ter a obrigatoriedade de trabalhar para se sustentar no esporte. O governo está de parabéns, o programa é muito bom”, afirma.

Foco nos treinadores

Dentre as novidades do Bolsa Atleta Estadual está o auxílio a treinadores. Aqueles que atuam com atletas dos níveis nacional e internacional estão aptos a receber o apoio, valorizando também o trabalho daqueles que estão ao lado dos atletas.

“Quem está por trás do apoio ao atleta é o professor, o técnico. Sem ele é impossível a federação fazer o trabalho. Temos uma gama grande de estudantes de Educação Física partindo em comissões dentro da federação, inclusive mulheres na equipe. É importante ter esse benefício, pois tudo depende do técnico, que muitas vezes é abnegado”, ressalta Kleber Quintela.

O auxílio a treinadores dos níveis mais altos também é considerado importante, pois nivela o programa e o trabalho dos profissionais. “Os atletas chegam onde chegam porque têm um treinador por trás. Foi um ponto bastante importante porque incentiva os treinadores a se dedicarem mais ainda. O treinador só entra se tiver atleta na categoria nacional ou internacional, e isso nivela para que os técnicos sejam destaque”, acrescenta Euder Lima.

Futuro dos atletas

Acima de tudo, o ponto mais destacado é a possibilidade de influenciar diretamente as vidas de centenas de atletas sergipanos, vislumbrando o sucesso na sua modalidade. Ulisses Freitas é um grande exemplo: ele foi contemplado com o Bolsa Atleta Aracaju em 2011, sendo um grande impulso para suas conquistas futuras.

“Com o Bolsa Atleta, pude me dedicar mais aos treinamentos. Ele contribuiu com os custos de suplementos, transporte, e equipamentos, aliviando o meu lado financeiro. A partir do Bolsa Atleta, fui campeão brasileiro pela primeira vez. Antes do programa, não existia nenhum atleta do Norte/Nordeste campeão brasileiro no paraciclismo, e fui campeão em 2014″, comenta Ulisses, que faz parte da seleção brasileira de ciclismo.

Ao seguirem nas suas carreiras, além de conquistarem sucesso, estes atletas permanecem em Sergipe e conseguem influenciar outras carreiras de futuros atletas. A continuidade do esporte, servindo como meio de transformação de vidas, é um outro ponto positivo do Bolsa Atleta Estadual.“É importante que esses atletas e ex atletas continuem no sistema esportivo, pois são pessoas que carregam o esporte, incentivando as práticas de quem chega agora. É de suma importância essa continuidade do atleta no ramo, para termos essa cadeia perpetuada”, complementa Kleber Quintela.

O primeiro Bolsa Atleta Estadual terá o repasse feito diretamente para o atleta, com 12 parcelas mensais e iguais, e o valor correspondente à categoria que ele estiver.

Como participar

As inscrições para o Bolsa Atleta Estadual podem ser realizadas exclusivamente online, por meio do site oficial da Seel (se.gov.br/seel). Os candidatos devem preencher um formulário específico e anexar os documentos comprobatórios exigidos. O edital estabelece um cronograma organizado para garantir a ampla participação dos interessados. O período de inscrição para os atletas será de 24 de abril a 12 de maio, exclusivamente pelo site oficial da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (se.gov.br/seel). A lista preliminar dos contemplados será divulgada no dia 21 de maio, enquanto o resultado final será publicado no dia 3 de junho. Os atletas selecionados terão até o dia 6 de junho para entregar a documentação pessoal necessária à assinatura do termo de adesão ao programa.

