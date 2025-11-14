BOLSA FAMÍLIA CHEGA A MAIS DE 351 MIL BENEFICIÁRIOS NO ESTADO DE SERGIPE A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA, DIZ MDS

Um total de 351.651 famílias em todos os 75 municípios de Sergipe estão contempladas em novembro com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo do Brasil no estado supera R$ 236,3 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ 672,88.

O cronograma de pagamentos tem início nesta sexta, 14 de novembro, e segue até o dia 28, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS (confira abaixo).

Em sete municípios do estado — Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde e Tobias Barreto — o pagamento será unificado na sexta (14). A medida é adotada para cidades incluídas nas ações de enfrentamento a desastres, como enchentes, inundações e períodos longos de seca e estiagem.

PRIMEIRA INFÂNCIA — No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 133,6 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Sergipe. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 19,2 milhões.

COMPLEMENTARES — O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 236,3 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 10,5 mil gestantes e 7,9 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 12 milhões.

BENEFICIÁRIOS — Aracaju é o município com maior número de beneficiários em Sergipe neste mês, com 54,3 mil famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Nossa Senhora do Socorro (30.612), Lagarto (19.792), Itabaiana (12.345) e Tobias Barreto (11.712).

VALOR MÉDIO — Já Brejo Grande é o município sergipano com maior valor médio de benefício: R$ 711,04. Em seguida aparecem Capela (R$ 710,05), Indiaroba (R$ 709,38), Ilha das Flores (R$ 708,38) e Canindé de São Francisco (R$ 701,08).

NACIONAL — O programa de transferência de renda do Governo do Brasil contempla neste mês 18,65 milhões de famílias (48,59 milhões de pessoas). O valor médio de repasse é de R$ 683,28, a partir de um investimento de R$ 12,69 bilhões.

PRIMEIRA INFÂNCIA – Mais de 8,23 milhões de crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância neste mês. O adicional de R$ 150 é repassado a cada integrante do núcleo familiar dos beneficiários nessa faixa etária, a partir de um investimento de R$ 1,16 bilhão.

ADICIONAIS – Outros três benefícios, todos de R$ 50 adicionais, chegam a 575,3 mil gestantes, 382,3 mil nutrizes e 14,3 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 18 anos em novembro. O valor somado para saldar todos esses benefícios é de R$ 707,92 milhões.

Fonte: Secom da Presidência da República – Foto: Roberta Aline / MDS