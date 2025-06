BOMBEIROS CIVIS ATUAM COM PREVENÇÃO, RESGATE DE PESSOAS E ATENDIMENTO DURANTE FESTEJOS EM ESTÂNCIA

Os Bombeiros Civis de Estância têm realizado um excelente trabalho nos bastidores dos festejos juninos da Capital do Barco de Fogo.

Com uma atuação de mais de 10 anos em Estância levando qualidade em seus serviços, os profissionais trabalham todas as noites em dois cenários; “Arraial Jorge Amado com um efetivo reduzido e no Forródromo Rogério Cardozo que concentra uma população de mais de 50 mil pessoas”.

Quem não sabe a real atividade dos profissionais saem criticando como qualquer postura comprometesse todo o grupo. Mas quem conhece ou já foi atendido pelas equipes sabe a qualidade e recepção que os profissionais têm proporcionado as famílias que por eles são atendidas.

O Bombeiro atua na área preventiva e em situações de emergências nos festejos juninos e tem seus trabalhos sido elogiado por muitas pessoas que frequentam esses espaços.

“Vocês socorreram minha esposa em uma situação desesperadora dela e viemos aqui agradecer pelo profissionalismo de guardar nossos pertencentes, do tratamento e da qualidade dos serviços – salvaram minha esposa. Disse Marcos Santos, o marido de Clara, uma das pessoas atendidas pelos profissionais.

É fácil esta por trás criticando, criando boatos e segundas intenções, espalhando informações falsas a respeito dos bombeiros, quando na verdade são eles que tem se destacado pelo desempenho, organização e qualidade nos serviços”. Comentou o bombeiro Civil Reis.

Trabalho há 12 anos nesse Forródromo e nunca reclamaram de nossos atendimentos, ao contrário; durante esse período apenas recebemos elogios e fomos agraciados pelas autoridades municipais e fomos destaques no Estado de Sergipe e em nossa cidade – recentemente o povo de Estância, os vereadores de Estância entregaram uma medalha de honra parlamentar aos nossos profissionais e isso deixa claro sobre nossos serviços”. Completou Reis.

O bombeiro civil em eventos temporários desempenha um papel crucial na garantia da segurança dos participantes.

Prevenção de incêndios, realiza inspeções no local do evento para identificar possíveis riscos de incêndio e tomar medidas preventivas, plano de emergência, monitoramento.

O bombeiro Civil tem se destacado nos grandes eventos e tem dado a melhor resposta em atendimento pré hospitalar aumentando a sua eficiência.

Desde o dia 31 de maio os Festejos Juninos de Estância que esses profissionais estão inseridos assim como em outras cidades tem registrado um número razoável de ocorrências . Embora sua maioria foram resultado de alcoolismo, muitos casos clínicos também deram entrada no ponto de apoio. Os procedimentos operacionais têm sido um diferencial dos profissionais inserindo na profissão técnicos em segurança do trabalho e técnicos de enfermagem quais estão instalados na base de atendimento melhorando ainda mais os seus serviços.

No forródromo as equipes são setorizadas no palco, camarotes, pista de dança, base e área de fogos além de terem o apoio das equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

“Vocês tem uma equipe top, organizada e que atua de forma ética e profissional”. Disse uma funcionária da prefeitura.

As equipes de emergências atua de forma rápida e tem recepcionado as pessoas como se fossem suas famílias e é com o amor que tem carregado cada ocorrência porque a profissão exige esse item dos profissionais.

Por. Sergipe Repórter