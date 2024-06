Bombeiros Civis atuam no Arraial do Chico Surdo e Forródromo de Estância para garantir a prevenção, manutenção do espaço e prestar socorro

Bombeiros Civis de Estância sempre se fazendo presente no ARRAIAL DO CHICO SURDO atuando de forma preventiva, corretiva e prontos para atuar nos primeiros socorros, principios de incêndios, resgate, inspeções, entre outras importantes atividades.

Diariamente o forródromo de Estância recebe atrações culturais e shows artisticos além das apresentações pirotécnicas como barco de fogo, espadas e buscapés.

Todo um projeto desenvolvido por meio da Prefeitura Municipal de Estância por meio da Secretaria de Turismo e Cultura no tocante a segurança contra incêndio e pânico,

No Arraiá do Chico Surdo diariamente os profissionais realizam as inspeções necessárias analisando os equipamentos de incêndios, sinalizações, palco, as casinhas de madeiras entre outras estruturas instaladas no espaço de eventos.

Desde o dia 31 de maio até o dia 16 de junho os profissionais já atenderam 52 ocorrências, destas, 41 foram na Salva Junina. As ocorrências foram de atendimento pré-hospitalar com maior número no excesso por bebida alcoolica, tontura, desmaio, crise de ansiedade, convulsiva, pressa alterada, queda da própria altura, leves queimaduras e 11 encaminhamento hospitalar.

Existe uma preocupação e que serve de alerta em realação aos adolescentes que no dia 31 de maio foram atendidos pelos bombeiros civis após ingerirem bebida alcoolica. Uma adolescente chegou no ponto de apoio muito mau. Ao todo 8 adolescentes foram atendidos.

Os bombeiros civis alerta também para que na área de fogos já prevendo o concurso do barco de fogo toda a área seja devidamente isolada principalmente próximo da plataforma de onde o barco de fogo dar sua partida. No último dia 11 uma bomba de um dos espoletes do barco ainda na partida estourou há 50cm aproximadamente de uma criança que se assustou com o barulho e que qualquer pessoa que estava naquela área poderia sofrer um acidente.

O outro alerta também vai para os pais das crianças que evitem soltar fogos próximos do Arraiá porque há diversos materias que podem pegar fogo como a cobertura do arraiá, a ornamentação, bandeirinhas, casinhas da vila do forró, tecidos que estão espalhados em todo o arraiá.

O alerta também vai para as empresas contratadas pela prefeitura evitar que funcionários não façam manutenção nas estruturas sem o uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual quando se trata de trabalhos em altura obdencendo o que diz a NR-35.

Por fim, os Festejos Juninos de Estância segue até o dia 29 de junho e curtir com prevenção, atenção é de extrema importância para evitar incidente, acidentes que podem ocasionar em percas importantes materiais e humanas.

Texto e Foto: Washington Reis – Sergipe Repórter