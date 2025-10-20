BOMBEIROS CONTINUAM AS BUSCAS PELO JOVEM DE 19 ANOS QUE SE AFOGOU NA PRAIA DO JATOBÁ, NA BARRA

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) continua as buscas pelo jovem de 19 anos que se afogou nesse domingo (19) na praia do Jatobá, município da Barra dos Coqueiros. O afogamento aconteceu durante um passeio de confraternização pelo aniversário da Banda Filarmônica de Maruim. As buscas foram iniciadas imediatamente após o acionamento no final da manhã, sendo suspensas no final da tarde por falta de visibilidade e retomadas na manhã desta segunda-feira (20).

“A informação que recebemos no local foi de que três adolescentes entraram no mar e foram arrastados pela correnteza. Dois conseguiram retornar à margem, porém um deles submergiu e não foi mais visto. Além das buscas, atuamos na orientação do grupo que fazia parte da confraternização. Os colegas da vítima insistiam em entrar na água para ajudar nas buscas, com risco de gerar novas vítimas de afogamento”, afirmou o tenente Guilherme Lima.

O bombeiro explicou como foram os trabalhos no primeiro dia de buscas: “Foram encaminhadas guarnições dos quartéis Central e da Orla da Atalaia, além de mergulhadores. Por conta das más condições do mar, os trabalhos foram concentrados nas margens, contando também com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) sobrevoando o local. Também estiveram prestando apoio guarda-vidas civis da Barra dos Coqueiros, além da Marinha e do SAMU”, disse o tenente.

Fonte SSP