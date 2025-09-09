Bombeiros controlam vazamento de amônia em frigorífico de Propriá

Uma atuação rápida e especializada do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) conteve um vazamento de amônia em um frigorífico de Propriá, na manhã desta segunda-feira (08).

A equipe Hazmat (Produtos Perigosos) do CBMSE isolou a área, dispersou o gás tóxico e orientou a empresa sobre o reparo seguro, após oito funcionários que inalaram a substância serem encaminhados ao hospital.

Acionados por volta das 9h, os bombeiros da guarnição de Propriá foram os primeiros a chegar ao local. Diante da gravidade da situação, após o vazamento em uma tubulação de amônia usada no resfriamento, os militares isolaram a área e acionaram a equipe especializada do CBMSE. “Fizemos uma varredura em busca de outras possíveis vítimas, mas não havia mais ninguém. Ventilamos a área para dispersar o gás e orientamos que nenhum procedimento de manutenção não autorizado fosse realizado”, detalhou o subtenente da guarnição, Marcos Nascimento.

A intervenção da equipe de Produtos Perigosos foi crucial para neutralizar a ameaça. Utilizando equipamentos específicos, os militares mediram a concentração do gás no ambiente e identificaram com precisão o ponto de vazamento. “Verificamos a concentração do gás no local e localizamos o ponto de vazamento. Por fim, orientamos a empresa sobre os procedimentos a serem adotados para que os reparos fossem feitos com segurança”, explicou o tenente Silas Olímpio, destacando a operação técnica.

O sucesso no controle da emergência em Propriá evidencia a importância do investimento em capacitação especializada pelo Corpo de Bombeiros. Alunos do 1º Curso Operacional com Produtos Perigosos (COPP), em andamento desde 25 de agosto, participaram do atendimento, integrando teoria e prática em uma situação real.

A atuação coordenada e profissional dos bombeiros, desde o primeiro atendimento até a solução técnica final, foi decisiva para impedir que o incidente assumisse proporções catastróficas. A ação reforça o papel essencial da corporação na segurança pública e no manejo de crises envolvendo materiais perigosos.

