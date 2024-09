BPRV REGISTRA ACIDENTES NAS RODOVIAS ESTADUAIS NO FIM DE SEMANA; 2 MOTORISTAS FORAM DETIDOS POR EMBRIAGUEZ

A Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), registrou três acidentes de trânsito neste fim de semana. Dois deles envolveram condutores embriagados.

O primeiro aconteceu no sábado, 28, por volta das 20h, no município de Salgado, quando um carro colidiu com uma moto, deixando o motociclista ferido e tendo que ser conduzido ao hospital pelo Samu.

Nessa ocorrência, o condutor do veículo fez o teste do etilômetro e foi constatado 0,94 mg/ l de álcool expelido no ar, sendo que, a partir de 0,34 mg/l, o motorista deve ser conduzido à delegacia, para responder pelo crime de embriaguez ao volante.

O segundo caso ocorreu neste domingo, 29, por volta das 7h, na região do Abaís, quando um ônibus colidiu com uma ciclista, que foi conduzida ao hospital.

O motorista do ônibus fez o teste do etilômetro e foi constatado 0,34 mg/ l de álcool no ar, sendo então conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Também neste domingo, 29, foi registrada uma colisão lateral, na Rodovia SE-050, próximo ao Sítio Terêncio, município de Aracaju.

No início da tarde, o BPRv foi solicitado para atuar numa colisão envolvendo uma motocicleta Yamaha e o automóvel Onix.

Segundo informações colhidas no local, ao entrar na via, para fazer a conversão, o carro foi atingido pela moto, sendo que esta estava na via preferencial. O motociclista foi encaminhado à unidade de saúde pelo Samu.

O BPRv pode ser acionado através do 190, número da Polícia Militar, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Fonte e foto SSP