BPRV REGISTRA REGISTRA ACIDENTES NAS RODOVIAS SE-466 E SE-355, EM DE SÃO CRISTÓVÃO E SÃO FRANCISCO

O Batalhão de Polícia Rodoviária atendeu nesta quarta-feira (09) duas ocorrências envolvendo acidentes de trânsito em rodovias estaduais nos municípios de São Cristóvão e São Francisco.

Na ocorrência registrada na SE-466, na altura do povoado Rita Cacete, em São Cristóvão, a guarnição foi acionada pelo Ciosp para atendimento de uma ocorrência envolvendo sinistro de trânsito com uma vítima.

Ao chegar no local, foi identificado um automóvel parado na via de rolamento da rodovia, e uma motocicleta na calçada de uma residência. Segundo relatos da população, a condutora que seguia sentido à sede de São Cristóvão, ao tentar executar uma manobra de retorno, teve seu veículo colidido lateralmente pela moto, que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto, o motociclista sofreu algumas escoriações no queixo e foi socorrido pelo SAMU. O teste com o etilômetro foi realizado, mas não foi constatado uso de substância alcoólica, por parte da motorista.

Rodovia SE-355

Por volta das 7h, o reboque de um veículo modelo S10 se desprendeu e resultou numa colisão frontal com o veículo Fiat Cronos, na altura do povoado Nascença, em São Francisco. Na chegada da guarnição do BPRV, juntamente com os militares que destacam naquela área, foi constatado que não havia vítimas presentes, tendo em vista que o condutor da S10 prestou o devido atendimento e conduziu os ocupantes do outro veículo para atendimento médico na unidade hospitalar mais próxima.

Em ambas as ocorrências, os veículos foram liberados no local aos respectivos proprietários, por se encontrarem devidamente licenciados.

Com informações da SSP