BREJEIRÃO DE TOBIAS BARRETO PODERÁ SER VENDIDO PARA SER CONSTRUÍDO UM OUTRO ESTÁDIO DE FUTEBOL

O vereador de Tobias Barreto, Roberto da IBV, em entrevista na manhã de hoje (11), informou que está tendo uma discussão forte na Câmara Municipal e que a população também está levantando o assunto, sobre uma possível venda do Estádio Municipal Antônio Brejeiro – o “Brejeirão”, para ser construído outro estádio.

De acordo com o parlamentar, que também é um ex-jogador de futebol de salão, o atual estádio de Tobias Barreto não oferece comodidade para os torcedores. “O nosso estádio precisa melhorar as cabines de rádio, não tem nenhuma cobertura, além de ser muito pequeno, apenas com a capacidade para 4 mil pessoas”, disse Roberto.

Roberto falou ainda, numa emissora de Aracaju, que o município precisa dar prioridade ao esporte. “O prefeito Dilson de Agripino é um bom gestor, mas precisa priorizar também o esporte no município”, destacou.

Segundo Roberto, o assunto está repercutindo na cidade, o prefeito está ciente, mas quer também a participação popular.

Por Magno de Jesus