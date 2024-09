Breno: “A falta de infraestrutura vêm causando graves transtornos no Jabotiana”

Os inúmeros problemas de infraestrutura do bairro Jabotiana foram o tema do pronunciamento do vereador Breno Garibalde no plenário da Câmara de Aracaju, nesta terça-feira, 10.

A localidade é um claro exemplo de uma região teve seu crescimento populacional desordenado, motivado pela falta de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU).

“Sempre cito o Jabotiana como um bairro que cresceu sem planejamento, sem um plano Diretor revisado e ali é a prova do que acontece com bairros que crescem de forma desenfreada, tendo uma grande concentração de pessoas em uma área pequena e consequentemente não há infraestrutura necessária para seu desenvolvimento. Estamos falando de uma área crítica, localizada às margens do Rio Poxim, que é afetada por problemas de alagamento. Se isso fosse previamente pensado, a região não sofreria com tantos transtornos que sofre hoje, principalmente no período chuvoso”, declara o vereador.

Breno alerta que, para tentar solucionar problemas causados pela falta de revisão do PDDU, hoje é necessário gastar milhões para realizar uma obra de drenagem do Rio Poxim, no bairro Jabotiana. “Problemas esses, que poderiam ter sido evitados se houvesse um planejamento correto de desenvolvimento da área. Além disso, a licitação para essa dragagem também está parada, os dias passando e a população sem saber quando irá começar a obra. Então, a gente precisa cobrar para que a gestão municipal olhe para aquele bairro”, ressalta o parlamentar.

Outro problema constante que a comunidade dos bairros da região do Jabotiana, como Sol Nascente e JK também enfrenta, é a falta de pontos de ônibus. A população é obrigada a enfrentar sol e chuva para esperar o seu transporte, sem nenhum tipo de proteção. “Essa é uma pauta que eu tenho cobrado providências desde o início do mandato. Em visita recente àquela localidade, constatei também problemas na ponte da rua Graciliano Ramos. É uma ponte antiga, com uma faixa de calçada muito estreita de apenas 40 cm de largura, que coloca em risco a vida de pessoas que precisam passar por ali, disputando espaço com carros, ônibus, caminhões. Isso não pode acontecer”, alerta Breno.

Falta de iluminação e manutenção de praças

A falta de iluminação em vários pontos da região dos bairros Jabotiana, Santa Lúcia, e dos conjuntos JK e Sol Nascente, também é um ponto crítico que necessita de atenção urgente.

“Aracaju tem inúmeras praças novas, mas a manutenção das que já existem não é prioridade. Na região, as praças estão em completo abandono, deixando a população sem acesso a áreas de lazer de qualidade. As quadras estão sem nenhuma condição de uso, como é possível incentivar o esporte dessa forma? Então, deixo aqui o meu pedido de olhar atento para a comunidade daquela área, que está esquecida pela gestão”, conclui o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas