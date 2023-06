Breno Garibalde cobra providências sobre desabamento de ciclovia

Nesta terça-feira, 27, o vereador Breno Garibalde utilizou a tribuna para falar sobre o desabamento de um trecho da ciclovia da Orla Sul, em Aracaju. Para o parlamentar, a situação foi causada por um problema grave que vem gerando impactos em vários pontos da capital: a falta de planejamento.

“Embaixo da ciclovia, passa uma tubulação de drenagem, que não está dando conta da quantidade de água. Essa é a primeira situação de muitas que vão acontecer ainda, já que as tubulações não vão dar conta. Estão impermeabilizando o solo da Zona de Expansão, e esse problema não é novidade, a gente já vem falando sobre isso, inclusive, semana passada eu abordei a questão do aterramento das lagoas, que está gerando impactos para a população. Até quando isso vai acontecer sem um planejamento? É uma situação muito preocupante”, declara Breno.

Reivindicação constante em seu mandato, o vereador volta a abordar a importância da revisão do Plano Diretor de Aracaju.

“Precisamos discutir o Plano Diretor! A gente não está tocando no assunto e simplesmente a Zona de Expansão, como toda cidade, tá crescendo e cada vez mais áreas vem sendo impermeabilizadas. Essa área de expansão me preocupa muito porque está ficando ilhada por não suportar a quantidade de água. As emergências climáticas estão gritando e a gente precisa ficar atento a isso”, ressalta o vereador.

Em sua fala, Breno demonstrou também uma preocupação sobre o esgoto que está ligado à rede de drenagem, que acaba indo ao mar.

“A gente precisa rever também as questões ambientais, são os nossos rios e mares que estão em risco. Quando esse mãe avançar, quero ver quem vai dar conta da quantidade de água que vai subir. Peço esforços do governo, da prefeitura e do judiciário para que a gente se una para poder destravar a revisão do Plano Diretor, que vai ordenador tudo isso e precisamos trazer com urgência esse debate para a Câmara”, cobra o parlamentar.

Foto China Tom

por Nayana Araujo