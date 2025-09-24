Breno Garibalde cobra regulamentação dos táxis lotação e defende tarifa zero em Aracaju

Na manhã desta quarta-feira, 24, o vereador Breno Garibalde utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para reforçar a necessidade urgente da regulamentação do transporte complementar na capital, popularmente conhecido como táxi lotação.

O parlamentar destacou que o tema vem sendo discutido desde a legislatura passada e cobrou agilidade da gestão municipal.

“Defendemos essa causa desde a legislatura passada, e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira prometeu que faria a regulamentação, mas isso não aconteceu. Por sua vez, a prefeita Emília Correa se comprometeu a fazer a regularizar essa atividade. Já estamos no mês de setembro e esperamos que esse PL chegue o quanto antes a essa casa para discussão e aprovação”, disse Breno.

Segundo o vereador, a medida é essencial para garantir segurança jurídica e dignidade aos motoristas que hoje exercem a atividade de forma irregular. “A população está tranquila pela promessa feita, mas ansiosa pela regulamentação. Os motoristas precisam sair de casa para ganhar o pão de cada dia sem a preocupação de estarem atuando na clandestinidade”, completou.

Gratuidade no Enem

Durante o pronunciamento, Breno também ressaltou a importância de uma iniciativa de sua autoria, que assegura a gratuidade no transporte público para os estudantes do município de Aracaju que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em novembro.

O parlamentar lembrou que, por meio de emendas impositivas, garantiu o benefício nos anos de 2023 e 2024, e que a prefeitura já confirmou a manutenção da medida em 2025.

“Muitos estudantes deixavam de fazer o Enem porque não tinham o dinheiro da passagem. Isso me tocou muito. Graças às emendas, conseguimos assegurar a gratuidade e agora a gestão municipal já anunciou a continuidade. É algo simples para alguns, mas de extrema importância para muitos jovens. Isso nos faz refletir o quanto o transporte público impacta na vida das pessoas. A cidade deveria ser igual para todos, mas infelizmente não é”, afirmou.

Tarifa zero em debate

Concluindo sua fala, Breno defendeu a ampliação do debate sobre a tarifa zero em Aracaju, tendo como referência, experiências de outras capitais brasileiras, como Belo Horizonte. Para ele, o tema deve ser tratado como prioridade na mobilidade urbana da capital.

“Desde o primeiro mandato, luto muito para que a gente possa discutir tarifa zero e um transporte público de qualidade para os aracajuanos. Muitas pessoas dizem que é utopia, mas já é realidade em alguns lugares do país. Espero em breve chamar uma audiência pública para que possamos nos aprofundar nesse tema”, concluiu.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro