Breno Garibalde cobra soluções para conflito de limites entre Aracaju e São Cristóvão

O impasse territorial entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão voltou a ser pauta do discurso do vereador Breno Garibalde durante a Sessão Ordinária desta quarta-feira, 6, na Câmara de Aracaju. Em sua fala, o vereador declarou que mais uma decisão vem afetando a comunidade.

“A justiça decidiu que a verba da Deso não pode mais ser passada para Aracaju, por conta desse imbróglio territorial entre as duas cidades. É importante ressaltar que não estamos apenas tratando de território. Precisamos falar de pessoas, da comunidade que está sendo seriamente afetada com toda essa questão”, pontuou o parlamentar.

Ainda segundo Breno, o Governo do Estado foi provocado sobre a necessidade da delimitação correta, mas a alegação é de que não há como fazer essa delimitação.

“A gente sabe que existe um marco lá, mas ninguém sabe onde é. Um marco muito antigo que eram duas pedras que delimitavam uma cidade da outra. Enquanto isso, a justiça vai fechando os olhos e a população sendo cada vez mais afetada. Não existe plebiscito, as pessoas não são ouvidas e fica uma picuinha entre duas prefeituras querendo arrecadar mais, sendo que todos os serviços prestados para aquela população são fornecidos por Aracaju”.

O vereador alerta ainda para a necessidade urgente de soluções. “A gente precisa tomar providências. A contagem do dinheiro da Deso é sobre a população. Imagine se, de fato, essa população for passar para São Cristóvão, a gente tem que reduzir aqui no mínimo dois vereadores, por exemplo. Esse impasse Aracaju/São Cristóvão é uma situação que se arrasta há mais de 30 anos e nada é feito. A gente, como vereador de Aracaju, precisa se posicionar, precisa chamar o feito à ordem e precisa cobrar soluções”, finalizou Breno Garibalde.

Por Nayana Araújo – Foto: Luanna Pinheiro