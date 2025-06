Breno Garibalde comemora assinatura da ordem de serviço da UBS Humberto Mourão

Durante sessão ordinária realizada na quarta-feira, 4, na Câmara de Aracaju, o vereador Breno Garibalde usou o pequeno expediente para falar da assinatura da ordem de serviço para a construção da UBS Humberto Mourão, localizada no bairro São Conrado.

“Essas é uma pauta que eu luto desde a gestão passada, inclusive enviei R$ 500 mil em emendas para a construção dessa unidade de saúde. A população do bairro reclamava muito do fechamento desse posto, porque tinham que se deslocar até a unidade do Orlando Dantas. O São Conrado é um bairro muito populoso e precisa urgentemente do retorno da UBS Humberto Mourão”, declarou Breno.

Ainda segundo o vereador, o bairro tem um potencial muito grande, mas foi negligenciado pelas gestões anteriores por muito tempo. “A comunidade ficou muito aliviada e satisfeita em saber que em menos de um ano, a nova UBS será entregue e voltará a funcionar”, disse o parlamentar, acrescentando que por outro lado, algumas lideranças comunitárias que lutaram pelo retorno da UBS, não foram convidadas para o ato de assinatura.

“Fiquei um pouco triste de saber que algumas lideranças comunitárias que lutaram tanto pelo retorno da unidade não tenham sido convidadas para estarem presentes no evento de ontem. Então, peço a gestão municipal que esteja mais atenta a isso nas próximas oportunidades”, finalizou o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro