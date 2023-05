Breno Garibalde fala sobre os impactos da expansão urbana no transporte público

O vereador, arquiteto e urbanista Breno Garibalde participou do Seminário de Mobilidade Urbana, realizado em Aracaju no dias 17 e 18 de maio, pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse). Na quinta-feira, 18, o parlamentar ministrou uma palestra com o tema “Impactos da expansão urbana no sistema de Transporte Público”.

“Iniciativas como a realização desse seminário são muito importantes para que novas soluções possam ser pensadas e colocadas em práticas para resolver ou minimizar os problemas de mobilidade pública da cidade”, afirmou Breno.

O evento trouxe temáticas como relações dos poderes público e privado, prioridade para o transporte coletivo, fontes de custeio, licitação, qualidade de vida do colaborador do transporte, sustentabilidade ambiental, acessibilidade e mobilidade urbana, inovações tecnológicas, entre outros.

Na palestra, Breno falou sobre o grande impacto que a falta de planejamento gera na cidade de Aracaju. “Dentro desse recorte, um dos maiores problemas é o tempo que se perde dentro dos ônibus para chegar em qualquer lugar da cidade. Isso gera problemas sociais graves e também gera muitos impactos no setor econômico”, disse o urbanista, acrescentando que problemas como este poderiam ser prevenidos com um Plano Diretor bem revisado, bem executado e com mais participação das pessoas nos projetos.

“Para quem a gente está construindo a nossa cidade? Precisamos repensar a forma que a nossa cidade está sendo feita e vamos colocar a mão na massa, porque eu conto com a população aracajuana para fazer essa transformação!”, ressalta Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Camila Ramos