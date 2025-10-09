Bruninho Top7 inicia nova fase profissional com grandes expectativas para 2026

Com 18 anos de trajetória, o cantor e compositor sergipano inicia nova fase da carreira.

O cantor, dançarino, compositor e cavaquinista Bruno Dias, conhecido como Bruninho Top7, é o mais novo nome a integrar o casting da Augustus Produções. Artista multifacetado, dono de um talento reconhecido pelo público e de uma presença de palco marcante, ele soma 18 anos de carreira dedicados à música e ao entretenimento. Com uma trajetória marcada por hits e muito swing, Bruninho inicia agora uma nova fase profissional, repleta de projetos e grandes expectativas para 2026.

Bruninho começou sua trajetória em grupos musicais de destaque, como Dhi Sambar e Banda Top7, e hoje segue carreira solo. Entre os sucessos que marcaram sua caminhada estão “Pole Dance”, “Meu Balanço” e “Descartado”.

Em 2021, o artista gravou um audiovisual durante a tradicional festa Micareme, na cidade de Laranjeiras, demonstrando versatilidade e maturidade artística. Após dois anos, Bruninho retornou às suas origens, se apresentando nos barzinhos da capital aracajuana. Foi em 2025 que surgiu o convite para integrar o time da Augustus Produções, uma das maiores referências em entretenimento do Nordeste.

Com 36 anos e influências de grandes nomes como Flavinho (Pagod’art), Tony Salles, Márcio Victor e Léo Santana, Bruninho Top7 prepara o lançamento de uma nova música e de um audiovisual, prometendo marcar presença nas principais festas e trios do Carnaval 2026. “Estou muito feliz e empolgado com essa nova fase. É um novo ciclo, com uma equipe que também acredita no meu trabalho e está pronta para me ajudar a alcançar voos maiores”, destaca Bruninho. A Augustus Produções aposta no talento, na energia e no carisma de Bruninho Top7 como uma das grandes promessas do pagode sergipano para conquistar o Brasil.

Foto: Juracy Feitosa

Matéria: Assessoria