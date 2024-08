Byron declara como urgente a necessidade de programas de incentivo ao esporte

Nesta quinta-feira, 22, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) reforçou em discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) , a importância e a urgência de investimentos em projetos e ações que fomentem a inclusão a partir da prática esportiva.

“Os Jogos Paralímpicos acontecem na próxima semana , em Paris, e é uma honra vermos paratletas sergipanos imersos nesta trajetória. Trago neste dia, dois vídeos que trazem para nós, toda a capacidade dessas pessoas , realizando sonhos e grandes conquistas que refletem em toda sociedade. Apresento a você, a história de um adolescente que transformou um diagnóstico em oportunidade para o esporte. Estou falando sobre Cássio, um adolescente de 12 anos, morador do Bairro América. Há um ano, Cássio é assistido do Projeto Estrelas do Mar e passou a praticar diversos esportes, até se identificar com o parabadminton. Hoje, Cássio faz parte da equipe de parabadminton de Sergipe, é estudante do Colégio de Aplicação e vive um momento em que tem todo o preparo para participar de eventos fora do nosso estado e até fora do nosso país. Mas falta condições financeiras, apoio para isso”, pontuou Byron.

O parlamentar ainda ressaltou que esta realidade representa um contexto nacional, mas que precisa da interferência do Poder Legislativo também : ” reforço junto a vocês, amigos vereadores, a necessidade de que, enquanto agentes públicos, possamos propor e cobrar da administração municipal, independentemente do seu representante, programas de incentivo ao esporte e à inclusão. Em nosso país, infelizmente, o atleta não é considerado um trabalhador, mesmo que esteja ali, dedicando horas do seu dia a uma função, ao seu aprimoramento. Precisamos buscar essa transformação”, concluiu.

