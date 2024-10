‘Caça aos Doces’ anima o sábado da garotada em Aracaju

As inscrições estão abertas para a atração gratuita que acontece no dia 26 de outubro, no Shopping Jardins

O sábado será de muitas gostosuras e travessuras no Shopping Jardins. No dia 26 de outubro, a partir das 16 horas, acontecem divertidas sessões de ‘Caça aos Doces Animada’ e todas as crianças estão convidadas a participar. O acesso será gratuito, mediante realização de reserva prévia pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

As sessões serão iniciadas às 16h e 17h no Espaço Jardins, em frente à Praça de Eventos Ipê, onde personagens divertidos e a DJ Raposinha receberão meninas e meninos vestidos como seus monstrinhos favoritos e com seus cabelos malucos. Após animada concentração, todos sairão pelo shopping em busca de guloseimas.

Passo a passo para reservar o ingresso

As vagas são limitadas e, para solicitar a reserva, é só baixar o Shopping Jardins App (Android e iOS), efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner da ‘Caça aos Doces’, escolher o horário em que pretende participar e preencher as informações solicitadas.

Após receber a confirmação no e-mail cadastrado, basta apresentar o QR na entrada do evento no horário escolhido. As reservas são limitadas a um adulto com até duas crianças. O regulamento completo está disponível no Shopping Jardins App.

Mais entretenimento

O roteiro de lazer no Shopping Jardins para este fim de semana conta também com o circuito ‘Aventuras na Floresta’ instalado na Praça Orquídea, além de passeios a bordo de carrinhos e pelúcias elétricos da Kids Car, arvorismo e diversão eletrônica do Game Station, estreias cinematográficas do Cinemark e recreação no Balacobaco Play.

Caça aos Doces

O quê? Diversão para a garotada com personagens animados e muitas gostosuras e brincadeiras.

Quando? Sábado, 26 de outubro, às 16h e 17h.

Onde? Espaço Jardins, em frente à Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito, mediante reserva no Shopping Jardins App (Android e iOS). Vagas limitadas.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

