Caça aos Ovos e Encontros com Bita animam a Páscoa da criançada em Aracaju

Diversão gratuita acontece neste sábado e domingo, 19 e 20 de abril, no Shopping Jardins em Aracaju

O personagem infantil que é sucesso nas plataformas de streaming retorna à capital sergipana e promete oferecer muita alegria e diversão para as famílias nesta Páscoa. Neste fim de semana, 19 e 20 de abril de 2025, o Shopping Jardins brinda o público com animadas sessões de caça aos ovos de chocolate e encontros para fotos com o Bita. O acesso será gratuito, mediante reserva prévia no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). As vagas são limitadas.

Caça aos Ovos

A diversão com Bita e o Coelhinho da Páscoa acontecerá em sessões iniciadas às 12h30, 13h30 e 14h30 no sábado e às 13h30, 14h30 e 15h30 no domingo. Para participar, basta o adulto responsável pela garotada efetuar reserva, previamente, clicando no banner do evento no aplicativo do Shopping Jardins. Após receber a confirmação, será necessário apresentar o QR Code no Jardim de Inverno, no dia e horário escolhidos.

Durante a atividade, as crianças terão a oportunidade de embarcar em uma experiência encantadora que começa na área verde em frente à Praça de Alimentação Jardins, ponto de encontro onde serão recebidas por recreadores. Depois, os pequenos seguirão em grupos para um divertido passeio pelo shopping em busca dos ovos de chocolate. E o amigão de bigode laranja surgirá no caminho para guiar as crianças em direção ao Parque Brincar de Música.

No espaço lúdico e colorido instalado na Praça de Eventos Ipê, o Coelhinho da Páscoa e uma turma animada se juntarão à brincadeira, proporcionando momentos de pura fantasia e doçura. No parque, os pequenos poderão brincar à vontade até o encerramento da sessão.

Os encontros para as fotos acontecerão das 16h às 18h no sábado (19) e das 17h às 19h no domingo (20) no Espaço Mundo Bita, localizado em frente à Gelateria Moderna. Para participar, basta o adulto responsável pela criança efetuar reserva, previamente, clicando no banner do evento no aplicativo do Shopping Jardins.

Brincar de Música

O roteiro da diversão no Shopping Jardins fica ainda mais completo no parque do Mundo Bita. Até o dia 11 de maio, as meninas e os meninos têm a oportunidade de curtir mais de 30 atividades planejadas para encantar, ensinar e inspirar, em cenários das famosas músicas do amigão de bigode laranja, como a amada Fazendinha e o divertido Fundo do Mar, incluindo uma área exclusiva destinada aos fãs bebês de até 2 anos.

O parque funciona, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos têm valores a partir de R$40 para 30 minutos de diversão e, de segunda a quinta-feira, a criança pode brincar o dia todo pagando apenas R$60.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação