Cacto vira estrela da noite no espaço Sabor da Sergipanidade na Vila do Forró

Para abrir o mês junino, a Vila do Forró 2025 escolheu cativar o público pelo paladar. Neste domingo, 1º, sergipanos e turistas de diferentes partes do Brasil puderam degustar de um espetáculo culinário ao vivo à beira-mar, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. O espaço Sabor da Sergipanidade, uma parceria entre o Governo do Estado e o Senac Sergipe, trouxe o chefe de Canindé de São Francisco, Timoteo Domingos, para preparar pratos com um ingrediente muito conhecido, mas curioso: o cacto.

A professora e artesã Sandra Mota conta que, apesar de ser sergipana, nunca tinha experimentado uma comida com a planta. “Achei maravilhoso. Eu já conhecia o trabalho dele, mas ainda não tinha experimentado e outras pessoas ainda não conhecem. Então, para o turista, isso é um encantamento. Você vê o xique-xique e, de repente, ele se transforma em uma comida. Parece uma mágica, é maravilhoso e o sabor é muito bom. As pessoas precisam saber o que se pode tirar da caatinga e transformar em comidas simples e maravilhosas, eu acho perfeito”, defende a aracajuana.

Eline Costa veio em família desfrutar da experiência e conhecer de perto o sabor do sertão. Acompanhada do marido e do filho, eles puderam experimentar o brigadeiro de coco e xique-xique e a torta de cacto com carne do sol e queijo coalho gratinado. “É a primeira vez que a gente está tendo uma introdução a alimentos do sertão. Eu gostei, achei bem interessante. É bom que os turistas aproveitem bastante esse nosso sabor nordestino, a culinária sergipana e tenham conhecimento de que a comida da gente é sem igual”, expressa.

Gabriela Torres e a sua mãe, Ana Alice, saíram encantadas com a experiência e com os sabores que conheceram nessa parceria com o Senac Sergipe. “É uma ótima ideia. Já existia pelo Senac a ideia da cozinha show, então é uma forma de customização em trazer Timoteo, que é reconhecido nacionalmente. Isso valoriza a cultura e os fornecedores locais de Sergipe também estão envolvidos, então é uma iniciativa muito legal que potencializa muito a nossa sergipanidade”, diz a administradora.

Responsável pelos preparos que foram ensinados ao público, Timoteo Domingos destaca a alegria de poder trazer o gostinho de Canindé para todos os turistas que visitam a Vila, em Aracaju. “É uma experiência maravilhosa não apenas para o turista, mas para quem é daqui e não teve a oportunidade [de experimentar]. Além de proporcionar a degustação, poder fazer ao vivo e ensinar o passo a passo tem sido uma experiência maravilhosa. Por começar cedo, eu achava que seria um público menor, mas surpreendeu o volume. Nas próximas semanas, com certeza, vamos aumentar ainda mais a degustação”, concluiu o chefe, que convidou a todos para experimentar a ‘Panela da Sergipanidade’, no próximo sábado, 7.

Imersão na cultura sergipana e nordestina

De passagem por Sergipe pela primeira vez, o casal de servidores públicos de Piracicaba, interior de São Paulo, Tatiane Querubino e Fagner Ribeiro, saiu encantado com o show culinário. Ambos ressaltaram a realização e a felicidade de estar vivendo o mês junino no ‘país do forró’. “Era um sonho vir em um arraiá nordestino. E a gente escolheu justamente Sergipe, o Arraiá do Povo, para viver essa experiência. Estou amando, até arrepia”, avalia.

Fagner acrescenta que tem sido uma imersão em tradição e cultura. “A gente viu que Sergipe respira o forró. Tanto a capital, como Canindé de São Francisco, que a gente conheceu agora. É uma experiência maravilhosa para nós”, conclui o servidor público.

O designer de interiores Ivo Bernardes e o fisioterapeuta David Barreto marcam presença todos os anos nessa festa que celebra a sergipanidade de tantas formas. “A gente sempre vem à Vila do Forró porque é uma festa maravilhosa, super representativa para o nordestino e vale muito a pena conhecer, pois a gente encontra aqui a cultura, a culinária regional, as danças e todas as atividades culturais em um só lugar”, contam.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Diego Souza