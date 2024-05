CaetanAju retorna ao Café da Gente Sergipana em edição especial

O projeto CaetanAju, um dos maiores sucessos de público e crítica da temporada passada, está de volta ao Café da Gente Sergipana no dia 24 de maio, sexta-feira, às 20h, com uma edição especial que promete emocionar o público. Homenageando a carreira do icônico compositor baiano Caetano Veloso, o show contará com uma formação renovada e um repertório expansivo que abrange diferentes fases da carreira do artista.

O projeto CaetanAju foi concebido em 2022 pela parceria entre o cantor e violonista Fabio Oliveira e o baterista Marcos Odara. Com o tempo, o projeto evoluiu para incluir o percussionista e Mestre da Cultura Popular Pedro Mendonça, trazendo uma riqueza rítmica e uma dimensão de grupo ao som. Desde sua criação, o CaetanAju realizou apresentações em diversos locais de Aracaju, conquistando fãs com sua interpretação única dos clássicos de Caetano Veloso.

O repertório para esta edição especial inclui canções dos Doces Bárbaros, o supergrupo formado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. Além disso, o show também trará músicas da fase Bandacê, conhecida por suas experimentações sonoras e pelas influências do rock. Essas adições enriquecem ainda mais a proposta do CaetanAju de prestar um tributo dinâmico e cativante a Caetano Veloso.

Para o show do dia 24 de maio, a formação do CaetanAju será a seguinteFabio Oliveira – Voz Violão, no Contrabaixo Paulo Antônio, João Mário assume a Guitarra, a bateria e voz ficam com Marcos Odara e o maestro Pedro Mendonça promete muito agito com sua Percussão.

Além da formação principal, o espetáculo contará com participações especiais de Sandy Ale, Soyan, Patricia Luz e Dami Dória, adicionando mais diversidade e energia ao evento.

Devido ao espaço intimista do Café da Gente Sergipana, os ingressos para este evento são limitados. Eles estão disponíveis online através do Sympla, acessando o link na bio do Instagram @nossodomproducoes. Para quem prefere pagamento via Pix, entre em contato pelos números de WhatsApp 79 99854-1330 ou 79 981383594 para solicitar a chave Pix.

A Nosso Dom Produções é uma empresa dedicada à criação de experiências culturais únicas e ao apoio à música brasileira e internacional. Com um histórico comprovado de sucesso na produção de eventos de alta qualidade, a Nosso Dom Produções é reconhecida por sua excelência e dedicação à arte e assume a produção deste show que promete ser imperdível.

