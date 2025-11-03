CAFÉ DA MANHÃ CELEBRA OS RESULTADOS E RECONHECE OS PARCEIROS DA SEMANA DA SERGIPANIDADE NESTA SEGUNDA

Na manhã desta segunda-feira (3), um café da manhã reuniu gestores públicos, empresários, representantes dos municípios e instituições parceiras para a apresentação dos resultados de pesquisa e a entrega das homenagens da Semana da Sergipanidade. Em clima de balanço e reconhecimento, foram laureados empresários, prefeitos, equipes municipais e os representantes da Prefeitura de Aracaju, do Governo de Sergipe e dos patrocinadores. A condução das honrarias coube ao presidente do Sistema Fecomércio–Sesc–Senac, Marcos Andrade, à diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, e ao secretário municipal do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Os levantamentos com público e empreendedores aferiram alta repercussão e demonstraram intenção majoritária de retorno na próxima edição. A avaliação geral atingiu média de 4,90 numa escala de 5, e a aprovação do público chegou a 98%, evidenciando a consistência do projeto, a boa recepção da curadoria e a satisfação com os serviços ofertados. Além da nota e da taxa de aprovação, as respostas qualitativas destacaram organização, variedade gastronômica, identidade cultural e a presença das cidades como pontos fortes.

Encerrada neste domingo (2), a terceira, e maior, edição da Semana da Sergipanidade ocupou a Praça Fausto Cardoso entre 24 de outubro e 2 de novembro, transformando o centro histórico num circuito cultural a céu aberto. Ao longo dos dias, o público circulou por espaços de vivência e fruição cultural, com manifestações populares, música, dança, gastronomia, artesanato, turismo e memória afetiva, além de atividades formativas e experiências que aproximaram o visitante da história e dos símbolos de Sergipe.

A programação foi desenhada para fortalecer a identidade sergipana, resgatar tradições e estimular a economia criativa, conectando cozinhas, mestres da cultura, artesãos, grupos artísticos e empreendedores locais. O resultado, apontado pelos próprios entrevistados, foi a circulação de renda no comércio e serviços, maior visibilidade para talentos e impulso ao turismo interno, com moradores redescobrindo a capital e visitantes ampliando seu repertório sobre o estado.

Participaram os municípios Barra dos Coqueiros, Propriá, Laranjeiras, Estância, Divina Pastora, São Cristóvão, Pacatuba, Cedro de São João, Santana do São Francisco, Boquim, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora do Socorro, Itabaianinha e Itaporanga D’Ajuda, levando artistas, tradições, símbolos e expressões que evidenciaram a diversidade do território sergipano. Cada cidade ocupou “janelas” culturais próprias, com sotaques, ritmos, sabores e saberes que compuseram o mosaico identitário do evento.

Para a organização, o desempenho aferido reafirma a maturidade da curadoria e o acerto do conceito. “Os números confirmam que a Semana da Sergipanidade cumpre seu papel: celebrar nossas raízes, movimentar a gastronomia e promover o encontro do público com sua própria história. Quando o sergipano reconhece o que é seu, valoriza, consome e conhece mais o estado, e isso integra, desenvolve e transforma”, pontuou Marcos Andrade, ao agradecer às equipes e aos parceiros.

Do ponto de vista institucional, a edição consolidou a integração de esforços entre poder público, iniciativa privada e sistema do comércio, garantindo serviços de apoio, programação democrática e acesso amplo. Nos depoimentos colhidos nas pesquisas, frequentadores ressaltaram organização dos fluxos, preços acessíveis, variedade de pratos e qualidade das apresentações. Empreendedores, por sua vez, destacaram oportunidades de relacionamento, vendas qualificadas e posicionamento de marca ao dialogarem com um público diverso.

Ao final do encontro desta manhã, a entrega das homenagens funcionou como síntese do trabalho coletivo que viabilizou a Semana: dos realizadores às equipes de produção; dos patrocinadores aos agentes culturais; dos municípios às instituições de ensino e fomento. A mensagem recorrente foi de continuidade: transformar os bons indicadores em novas metas para a próxima edição, mantendo o compromisso com qualidade, identidade e impacto econômico-social.

A Semana da Sergipanidade foi uma realização do Sistema Fecomércio–Sesc–Senac, por meio do Conselho Empresarial de Turismo (Cetur), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado de Sergipe, o Ministério da Cultura e as prefeituras dos municípios participantes. Teve o apoio da Abrasel, Energisa e Funcap, e contou com o patrocínio da Eneva e do Banco do Nordeste — Governo do Brasil.

Texto e foto Márcio Rocha