CAIXA E GOVERNO FEDERAL ANTECIPAM PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DE JANEIRO PARA MUNICÍPIOS DE SERGIPE

Beneficiários de 10 cidades do estado poderão sacar o benefício a partir desta segunda-feira (20), primeiro dia do calendário

A CAIXA, em conjunto com o Governo Federal, realizará o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro de 2025 a partir do dia 20 para beneficiários de 10 municípios sergipanos. São eles: Pinhão, Macambira, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Poço Redondo, Poço Verde, Carira, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo e Tobias Barreto. A antecipação beneficia regiões que passaram por eventos climáticos extremos.

Os beneficiários não precisam sacar os recursos imediatamente. A quebra do calendário escalonado permite que os beneficiários desses municípios utilizem o recurso a partir do dia 20, sem a necessidade de aguardar a data indicada conforme o último número do NIS.

Os beneficiários dos demais municípios de Sergipe recebem de acordo com o número do NIS, conforme o calendário regular de pagamentos:

Final do NIS Data de depósito 1 20/01 2 21/01 3 22/01 4 23/01 5 24/01 6 27/01 7 28/01 8 29/01 9 30/01 0 31/01

Para consultar informações sobre as parcelas, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem.

Movimentação dos valores :

As famílias que recebem o benefício na conta CAIXA Tem, poderão movimentar os valores pelo aplicativo, sem necessidade de ir até uma agência.

Os beneficiários também podem utilizar o cartão para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito bem como realizar saques em Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.

Nos terminais de autoatendimento e Unidades Lotéricas, o saque pode ser realizado sem cartão com identificação biométrica, cadastrada previamente em uma agência CAIXA.

Aplicativo CAIXA Tem :

Pelo App CAIXA Tem é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode fazer Pix e realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio App ou nas Unidades Lotéricas.

Utilizando o App CAIXA Tem também é possível fazer saques nas Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento por meio da geração de token diretamente no App.

Mais informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas no site do banco.

Assessoria de Imprensa da CAIXA