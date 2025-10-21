CAIXA ECONOMICA FIRMA CONTRATO DE R$ 32,6 MILHÕES COM SÃO CRISTÓVÃO  PARA OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

A CAIXA e o município de São Cristóvão (SE) assinaram contrato para ações de implantação, ampliação e recuperação das vias urbanas do município. Serão investidos mais de R$ 32,6 milhões por meio do programa Pró-Transporte, do governo federal, beneficiando mais de 95 mil moradores.

Os recursos serão aplicados em ações de qualificação de vias urbanas de São Cristóvão, visando promover conforto, segurança, acessibilidade e condições sanitárias adequadas aos diversos usuários das vias públicas do município sergipano, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O investimento é de R$ 32,6 milhões, sendo composto por R$ 28 milhões provenientes de recursos do FGTS e R$ 4,695 milhões de contrapartida municipal, contemplando a reestruturação de 38 ruas na Zona de Expansão e 36 na sede do município. O ente público tem até 240 meses para amortização e 12 meses de carência a partir da assinatura do contrato.

Para a superintendente de governo da CAIXA em Sergipe, Vagna Martins, a assinatura do contrato reflete o compromisso do banco em apoiar o desenvolvimento das cidades. “A CAIXA tem um papel fundamental no desenvolvimento urbano e social dos municípios. Essa assinatura representa um marco importante para a mobilidade urbana e a qualidade de vida dessa população, promovendo conforto, segurança e acessibilidade, reforçando nossa parceria de longa data com São Cristóvão”, disse.

A CAIXA em São Cristóvão (SE):

A CAIXA é uma importante parceira de São Cristóvão, sendo responsável pela folha de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas. O banco possui convênio de arrecadação com o município e atua como centralizador dos repasses da saúde e quota de educação, como agente financeiro de empréstimos com recursos FGTS, FINISA e agente mandatário de investimentos de repasse OGU.

A população de São Cristóvão conta com a rede de atendimento da CAIXA, que disponibiliza a agência Sergipe Del Rey, dois correspondentes CAIXA Aqui e mais cinco unidades lotéricas no município.

​Pró-Transporte:

É um programa de financiamento ao setor público (estados, municípios e Distrito Federal) para promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da qualidade de vida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas cidades brasileiras.

O Pró-Transporte utiliza recursos do FGTS e atende os entes públicos em ações como sistemas de transporte público coletivo; qualificação viária; transporte não motorizado; elaboração de projetos e de estudos; planos de mobilidade e desenvolvimento institucional na gestão dos serviços de transporte público e de mobilidade urbana.

​Outras informações sobre o programa podem ser consultados no site da CAIXA.

