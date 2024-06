Calçada cede, abre buraco e morador cobra providencias da Emurb

Uma denuncia feita por um morador, informa que há mais de 13 dias um buraco foi aberto na rua, por conta das constantes chuvas e na manhã desta segunda-feira (24), a calçada da rua Dr. Olavo Ferreira Leite, 112, no Conjunto Leite Neto, Bairro Grageru, acabou cedendo e e a erosão foi aumentando até chegar na calçada.

Segundo o morador, foram feitas várias reclamações junto a Emurb, onde foi passada toda a situação. Ele disse ainda que está preocupado com o risco do muro ceder e comprometer a estrutura da casa. “Já falei três vezes com o pessoal da Emuurb, eles alegam que tem muito serviço e enquanto isso vai virando uma cratera. Se não resolverem o problema, há o risco de abalar a estrutura de minha casa”, reclama o morador.