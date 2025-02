Calendário de pagamento dos servidores do estado terá início dia 27

O Governo de Sergipe informa que o calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo terá início no dia 27 de fevereiro. Mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão as respectivas remunerações.

A quitação dos salários e benefícios será feita em apenas duas etapas. Na quinta-feira, 27, receberão os aposentados e pensionistas. Já na sexta-feira, 28, o pagamento será direcionado aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Os valores serão depositados ao longo dos respectivos dias.

Com o cumprimento do calendário, serão cerca de R$ 485 milhões injetados na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Foto: Arthuro Paganini