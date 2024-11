Call Center da Deso passa por modernização e volta mais ágil em Sergipe

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) modernizou o serviço de atendimento telefônico, que retornou a funcionar com os números 0800 079 0195 e 4020-0195. A nova tecnologia permitirá aprimorar a forma como os usuários são atendidos pelo call center da empresa, que passou de analógico para digital, com a transição para tecnologia SIP- Session Initiation Protocol, que permite a comunicação entre usuários através de uma rede VoIP – Voice over Internet Protocol.

Essa tecnologia é utilizada em 98% das empresas de voz sobre IP. É um protocolo que organiza, modifica ou encerra chamadas e conferências feitas pela internet. Ela tem o objetivo de trazer adaptabilidade, podendo ser facilmente expandida, além de possibilitar flexibilidade geográfica, uma vez que o novo contrato não se limita a uma instalação física em um endereço determinado.

“O processo de modernização do sistema de atendimento da Deso, com a transição para um sistema digital, representa um grande avanço na forma como atendemos nossos clientes”, expressou o gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC) da Deso, Luciano Costa Macedo. “Esta gerência e todos que fazem parte dela foram cruciais nas etapas processuais e tecnológicas e agora temos a comunicação mais clara e confiável, que melhora significativamente a experiência de suporte do usuário com nossa empresa”, completou.

Atendimento garantido

Durante o período de instalação do novo sistema telefônico a Deso não deixou os usuários sem um contato com a empresa, com a utilização de um número temporário, que funcionou até o sábado, 09 de novembro, demonstrando o compromisso da companhia com a população, ao garantir suporte para os usuários.

Ainda segundo Luciano, o novo call center da Deso trará comunicação mais clara e confiável, maior flexibilidade e rapidez no atendimento, além de uma experiência de suporte melhorada para os clientes. “A empresa também se mantém atualizada com as melhores práticas ao adotar tecnologias avançadas. Esta modernização demonstra o compromisso da Deso em se manter atualizada com as melhores práticas e tecnologias avançadas, beneficiando diretamente nossos clientes”, destacou.

Foto : Ascom/ Deso