Câmara aprova PL que coloca Pacatuba no circuito do maior bloco carnavalesco do mundo

A cultura popular de Pacatuba está oficialmente fortalecida. Foi aprovado pela Câmara Municipal, em sessão ocorrida nesta quarta-feira, 19, o Projeto de Lei (PL) que declara a Agremiação Pacatubense Carnavalesca Galinha da Madrugada como de Utilidade Pública Municipal. A autoria da propositura é da presidente da Câmara, vereadora Leilane Quitério (PSD), e é um marco importante para o município, que ganha destaque no circuito do maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada.

O texto seguirá para sanção da prefeita Manuela Martins e estabelece que a Galinha da Madrugada, uma associação de direito privado, passa a ser reconhecida como entidade de caráter organizacional, promocional, recreativo e educacional. Sem fins lucrativos, a agremiação tem sede e foro em Pacatuba e se compromete a preservar as tradições do frevo e os carnavais de rua da região.

Entre as obrigações estabelecidas, a agremiação deverá apresentar anualmente, até o dia 30 de abril, um relatório detalhado das suas atividades ao Governo Municipal. A declaração de utilidade pública poderá ser revogada caso a entidade altere sua finalidade estatutária ou não informe mudanças importantes, como a alteração do nome, dentro de 90 dias.

Resgate da cultura

A Galinha da Madrugada foi criada com o objetivo de resgatar a rica cultura do frevo e a tradição dos carnavais de rua de Pacatuba. Sua atuação será guiada por um percurso definido em regimento interno, trazendo animação e fortalecendo a identidade cultural da cidade. O reconhecimento de utilidade pública também abre portas para parcerias institucionais e incentivos que permitirão ampliar a atuação da agremiação, consolidando Pacatuba como destino cultural e turístico no período carnavalesco.

No circuito do Galo

Mais do que uma festa local, a Galinha da Madrugada conecta Pacatuba a um circuito carnavalesco de relevância nacional e internacional. A sequência começa três semanas antes do famoso desfile do Galo da Madrugada, em Recife/PE, com a Galinha em Pacatuba.

O percurso segue para Penedo/AL, com o bloco Ovo da Madrugada, depois para Maceió/AL, com o Ponto da Madrugada, encerrando-se em Recife no dia 1º de março de 2025.

Essa integração coloca Sergipe no mapa de um dos eventos mais aguardados do Brasil, que mistura cultura, alegria e tradição. O Galo da Madrugada, reconhecido pelo Guinness Book como o maior bloco carnavalesco do mundo, ganha um brilho especial com a participação de Pacatuba nessa rica celebração.

Impacto direto

A inclusão no circuito nacional de blocos carnavalescos representa um importante avanço cultural e econômico para o Município. Além de atrair turistas, a iniciativa fortalece o comércio local, gera empregos temporários e valoriza a identidade sergipana.

Segundo a vereadora Leilane Quitério, autora do projeto, “A Galinha da Madrugada se torna um símbolo de resistência e promoção da cultura popular em Pacatuba. Com o reconhecimento oficial, a agremiação se prepara para brilhar ainda mais nas ruas, levando alegria e tradição a cada folião. Pensamos nisso com muito carinho para levar o desenvolvimento da nossa cultura para o mundo”, concluiu.

