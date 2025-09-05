Câmara de Aracaju recebe Plano Plurianual com metas para desenvolvimento

O Plano Plurianual 2026-2029 (PPA), de Aracaju, chegou à Casa parlamentar na sexta-feira (29/08). O instrumento detalha as diretrizes, programas, ações, metas e estimativas orçamentárias para o período de 04 anos. O Poder Legislativo tem até o final da sessão legislativa daquele ano, geralmente em dezembro, para aprovar o Plano.

De acordo com o presidente em exercício, o vereador Pastor Diego, “eu considero que o PPA é o instrumento legislativo mais importante que nós aprovamos na Câmara Municipal, porque ele vai determinar o planejamento, quais são as diretrizes que serão executadas na cidade de Aracaju nos próximos 4 anos. Recebemos esse planejamento da nossa gestão e vamos avaliar a legalidade, os eixos, as diretrizes, para que, a partir de então, ele seja aprovado. Por meio dele, votaremos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, que já virá de acordo com o PPA. Nossa intenção é que essa lei possa, de fato, estar focada no crescimento e no desenvolvimento da cidade de Aracaju”, pontuou.

Sobre o PPA

O PPA enviado pelo Poder Executivo é estruturado em três eixos/diretrizes principais: Promoção da Equidade Social (educação, saúde, inclusão, infraestrutura, saneamento, cultura, emprego e renda), Transformação urbana (mobilidade, lazer, segurança, moradia e justiça ambiental) e Gestão estratégica, crescimento econômico sustentável e inovação. A estimativa total da receita corrente para 2026 é de aproximadamente R$ 3,7 bilhões.

