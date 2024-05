Câmara de Boquim empossa aprovados em concurso público

Nos dias 8 e 9 de maio de 2024, a Câmara de Boquim realizou, respectivamente, a 96ª e a 97ª Sessões Ordinárias. Elas foram marcadas pela posse dos novos servidores do Legislativo e pela cobrança da limpeza nos conjuntos habitacionais do município.

Na sessão de número 96, os parlamentares recepcionaram os aprovados no último concurso público, a assessora jurídica Sara Danny Lira dos Santos e o diretor jurídico, Alex Oliveira, que tomaram posse em seus respectivos cargos. A Nova Casa do Povo recebeu o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Boquim, Jociel da Conceição, que discutiu o Projeto de Lei (PL) nº 2531/2024, que trata da aprovação do Piso Nacional para servidores da Educação não docentes. A sessão também foi marcada pela apresentação da Indicação nº 17/2024, que sugere a disponibilização de um prédio público abandonado para a construção de uma igreja católica, no povoado Pimenteira.

Também aconteceram as reuniões das comissões de Obras e Urbanismo, que discutiram sobre o Projeto de Lei (PL) nº 005/2024, que sugere que o trecho urbano que se inicia na avenida Dr. Camilo Calazans de Magalhães e termina na travessa Projetada “B”, do loteamento Flor de Laranjeira, seja denominado e a indicação da Vereadora Adriana Maciel (PL) ao Poder Executivo para reformar a praça João José Trindade, e de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social que discutiu a instituição da Semana de Prevenção, Orientação e Luta contra as Hepatites Virais, entre os dias 27 de julho e 2 de agosto de 2024, no município de Boquim e a indicação da Vereadora Adriana Maciel (PL) ao Poder Executivo para a realização de um estudo acerca da possibilidade da criação e instalação de uma casa para acolher e tratar dependentes químicos no município de Boquim. Além da apresentação das Moções de Parabenização e Congratulação.

Já na Sessão Ordinária de número 97, os parlamentares solicitaram a limpeza dos conjuntos habitacionais da cidade, lembraram do curso de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que será realizado na Escola do Legislativo, no próximo dia 14 de maio, e aprovaram a solicitação de Moções de Parabenização e de Pesar. Também foram realizadas reuniões das comissões.

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final discutiu a denominação do trecho urbano que se inicia na avenida Dr. Camilo Calazans de Magalhães e termina na travessa Projetada “B”, do loteamento Flor de Laranjeira. E o PL nº 006/2024 que institui a Semana da Prevenção, Orientação e Luta contra as Hepatites Virais, nos dias 27 de julho a 2 de agosto, no município de Boquim e a de Fiscalização, Acompanhamento da Execução Orçamentária tratou da indicação do vereador Juquinha das Plantas (Solidariedade) que solicita ao Poder Executivo a isenção do IPTU para as pessoas com câncer.

Acompanhe os trabalhos da Câmara de Boquim pelos canais de Comunicação, através das redes sociais e do canal do YouTube.

TDantas Comunicação Agência de Notícias