Câmara de Boquim recebe certificado de Transparência Pública do Tribunal de Contas

A Câmara de Boquim é prata no no ranking do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da transparência pública. E nesta terça-feira, 17 de dezembro de, a equipe do Legislativo recebeu o certificado no TCE.

O vereador e atual presidente da Câmara, Fernando de Beca (PSD), destacou que o reconhecimento vai muito além de um prêmio, pois é o reflexo de trabalho, dedicação e, acima de tudo, união de todos servidores do Legislativo Municipal.

“Eu poderia estar lá para receber a premiação, mas preferi ver minha equipe brilhar e receber o mérito que tanto merece. Fiz questão de aplaudir de perto a nossa controladora interna, Regiana Santos, que representou com excelência toda a equipe da Câmara de Boquim”, disse Fernando.

O presidente vai encarar um novo desafio a partir de 2025: ocupar o cargo de vice-prefeito de Boquim, já que foi eleito nas eleições deste ano. Porém vai levar a gratidão de ter contado com uma equipe comprometida com o povo.

“Também gostaria de parabenizar minha chefe de gabinete, Andrielle Andrade, e a responsável pelo Portal da Transparência, Karen Grazielle, por sua dedicação e competência fundamentais para essa conquista. Ver o esforço de cada um reconhecido me enche de orgulho e gratidão”, finalizou.

