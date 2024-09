Câmara de Itabi segue decisão do tribunal de contas, e deixa Mane do povo inelegível

A Câmara de Vereadores de Itabi rejeitou as contas do ex-prefeito Manoel Oliveira Silva, conhecido como “Mané do Povo”, relativas ao exercício financeiro de 2018. O parecer, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, foi aprovado com uma votação de 8 a 1, apontando irregularidades significativas na gestão de Mané.

O processo TC 007904/2019 levou à emissão do Parecer Prévio nº 3458, com base no artigo 43, III, ‘b’ da Lei Complementar 205/2011, determinando que a Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas acompanhasse a situação de perto.

Apesar da reprovação de suas contas, Mané do Povo continua politicamente ativo, apoiando sua parceira Edna do Povo, candidata à prefeitura de Itabi nas próximas eleições

A população de Itabi aguarda os desdobramentos dessa decisão, que pode influenciar diretamente a campanha de Edna do Povo e o futuro político de Mané.

