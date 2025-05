CÂMARA DE LAGARTO VOTARÁ PLC DA PREFEITURA DE LAGARTO QUE GARANTE REAJUSTE INTEGRAL DO PISO DE PROFESSORES

Texto garante o reajuste de 6,27% e foi construído com base no diálogo e no compromisso com a educação

Nesta quinta-feira, 15, a Câmara de Vereadores votará o Projeto de Lei Complementar (PLC), de autoria da Prefeitura de Lagarto, que garante o reajuste integral de 6,27% do Piso dos Professores aos servidores da Carreira do Magistério Público Municipal. De acordo com o texto, os novos valores, incluindo o retroativo referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, serão pagos a partir deste mês de maio.

Além disso, é importante destacar que o PLC encaminhado à Câmara foi elaborado após diálogo aberto com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) e a consequente aprovação da categoria em assembleia.

Para o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, a gestão municipal está empenhada em construir uma educação de qualidade para todos os lagartenses. “O pagamento do piso dos professores é parte fundamental do compromisso que temos de fortalecer a nossa educação, com escolas bem cuidadas, merenda de qualidade – que já garantimos – e a valorização dos profissionais que estão na sala de aula”, enfatizou o prefeito.

Já a secretária Municipal da Educação, professora Taysa Mercia, destacou que a Prefeitura de Lagarto não iria faltar com os servidores do magistério público de Lagarto. “Gostaríamos de contar com os cidadãos, para juntos nos fazermos presentes na Câmara de Vereadores, a partir das 9h, para acompanhar a votação que é mais um marco da gestão que quer escrever uma nova história com a classe docente”, acrescentou.

Novo momento para Educação

Com a aprovação do reajuste do piso pela Câmara Municipal, Lagarto dará mais um novo passo na Educação, uma vez que avançará no debate de pautas pedagógicas com representantes do magistério.

Ademais, é importante destacar que ao longo dos últimos cinco meses de gestão, a Educação de Lagarto celebrou avanços como a implantação do Programa Bom Dia Feliz, a distribuição gratuita e inédita do novo fardamento da Educação Infantil, a realização de diversas formações para profissionais de Educação, e a reforma emergencial de algumas unidades da Rede Municipal de Ensino. Tudo isso sem contar com a implantação do inédito Sistema de Avaliação e Diagnóstico na Rede Municipal de Ensino, uma ferramenta que busca garantir que nenhum aluno fique para trás no processo de ensino-aprendizado.