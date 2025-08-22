CÂMARA DE LARANJEIRAS APROVA MUDANÇA DE DATA DA MICAREME 2025 E REPASSE DE R$ 40 MIL POR BLOCO

Os vereadores de Laranjeiras aprovaram, na sessão de ontem (21), por 8×1, o Projeto de Lei nº 20/2025, de autoria do Poder Executivo, que oficializa a mudança de data da Micareme 2025 e estabelece o repasse de R$ 40 mil para cada bloco participante do evento.

A única abstenção partiu da vereadora Mônica Sobral, que compareceu à sessão, mas optou por não votar. A decisão representa uma vitória para os organizadores do evento e para os laranjeirenses.

A apreciação e aprovação deste projeto de lei eram ansiosamente aguardadas pelos dirigentes dos blocos carnavalescos e pela população.Após a sanção do prefeito Juca, a lei garante a realização da Micareme nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025.

O repasse de R$ 40 mil para cada bloco participante representa um investimento significativo do município na preservação das tradições e da cultura local, garantindo que os blocos tenham recursos adequados para preparar seus desfiles e contribuir para o sucesso da Micareme 2025.

O evento promete movimentar a cidade com grandes atrações musicais já confirmadas, incluindo Mikael Santos, Anderson Neiff, Henry Freitas e Igor Kannário, entre outros artistas que vão participar da festa.

Os tradicionais desfiles dos blocos também estão garantidos. Nesta edição, saem às ruas, os blocos Botafogo, Flores de Outrora, Imério e Águia de Ouro. Pela primeira vez na história, o bloco laranjeirense tomou a decisão de não participar da festa, quebrando uma tradição de anos na programação do evento.

Tdantas Comunicação/ASCOM CML.