Câmara de Laranjeiras encerra ano legislativo com balanço positivo

Na última sessão ordinária do ano, realizada nesta quinta-feira, 12, a Câmara Municipal de Laranjeiras concluiu seus trabalhos legislativos de 2024 com um tom de otimismo e gratidão. Os vereadores refletiram sobre as conquistas alcançadas e os desafios superados ao longo do ano.

Em tom de agradecimento, os vereadores expressaram a satisfação com o trabalho desenvolvido, ressaltando o compromisso com o bem-estar e qualidade de vida dos laranjeirenses. O sentimento dos edis foi de que 2024 representou um período de avanços significativos para o município, com a aprovação de projetos importantes e a implementação de políticas públicas que beneficiaram diretamente o povo.

O vereador Laércio de Pedra Branca agradeceu, durante a sessão, à população pela confiança depositada e reafirmou que em 2025 vai continuar trabalhando, principalmente, para atender os anseios daqueles que mais necessitam. “Avançamos muito em 2024, executamos o nosso papel de vereador, realizamos indicações, aprovamos projetos e representamos o povo aqui nesta casa. Por isso, só tenho a agradecer e reafirmar o meu compromisso na próxima legislatura”, ressaltou.

Em um tom de despedida do legislativo, o ex-presidente da casa legislativa, Luciano da Várzea destacou que, como vice-prefeito, estará ainda mais perto do povo. “São 20 anos como vereador desta casa e por aqui fiz amigos e amadureci muito na política, fui presidente da Câmara por 12 anos e isso me deu um conhecimento enorme. Agora é o momento de assumir um novo desafio como vice-prefeito, mas sem esquecer do trabalho desenvolvidos pelos vereadores e estar cada vez mais perto do nosso povo”, afirmou.

Os vereadores Wagner Castro e Chiozinho também se despediram e desejaram votos de bom trabalho aos novos vereadores que vão assumir uma cadeira a partir de 1º de janeiro. Eles enfatizaram ainda que os novos representantes do legislativo não esqueçam do povo e realizem indicações e aprovem proposituras que beneficiem exclusivamente os interesses dos laranjeirenses.

O presidente da Câmara, Adriano Carvalho, em seu discurso de encerramento, não apenas reiterou os agradecimentos à população, mas também expressou sua gratidão aos colegas vereadores pelo trabalho desenvolvido em 2024 e durante todo o período legislativo. Carvalho enfatizou o espírito de cooperação que prevaleceu nas discussões e votações, mesmo diante de divergências naturais do processo democrático.

“Aqui discutimos, superamos desafios e diferenças entre os pares, mas sempre mantendo o respeito aos colegas e ao regimento interno desta casa. Por isso, faço um balanço bastante positivo de todas as ações que desenvolvemos aqui. À frente da presidência, procurei continuamente fazer o melhor para todos os vereadores, para a população e para o grupo político no qual faço parte. Portanto, só tenho a agradecer”, frisou.

Adriano anunciou aos pares, que, apesar do encerramento oficial dos trabalhos, a Câmara permanece em estado de prontidão, caso haja necessidade de sessão extraordinária para apreciar e votar projetos de interesse do povo.

Tdantas Comunicação/ASCOM CML.