Câmara de Laranjeiras promove palestra sobre prevenção e combate ao câncer de mama

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (14), na Câmara Municipal, os vereadores e a população participaram de palestra ministrada pela enfermeira Walesca Fraga sobre a prevenção, combate e formas de enfrentamento do câncer de mama.

Sob o tema “Mulher, você não está sozinha. Estamos juntas na luta pela prevenção e combate ao câncer de mama”, Walesca destacou a importância do diagnóstico precoce, esclareceu dúvidas e orientou sobre os cuidados necessários para prevenção. “É fundamental reforçar que informação salva vidas e que o câncer de mama tem cura, quando descoberto a tempo”, afirmou a enfermeira durante a explanação.

Ao término da palestra, os vereadores parabenizaram a iniciativa da casa legislativa em trazer o tema à tona, ressaltando a relevância do debate e a necessidade de quebrar tabus em torno da doença. Eles destacaram ainda que discutir abertamente sobre o câncer de mama é uma das formas mais eficazes de alertar a população e estimular a busca por atendimento médico regular.

Genilde Gomes, laranjeirense e profissional de saúde foi diagnosticada com câncer de mama há um ano. Ela relatou em detalhes os desafios enfrentados durante o tratamento e transmitiu uma mensagem de esperança às mulheres. “É um tratamento difícil e doloroso, mas não podemos desistir. Assim que fui diagnosticada, procurei o tratamento e hoje estou aqui para contar a minha história para vocês”, declarou Genilde, emocionada.

Ela fez questão de ressaltar a importância do apoio familiar durante o processo: “A minha família, tanto a minha mãe quanto a minha irmã, foram essenciais não só no apoio emocional, mas também no apoio logístico. Sem elas, eu não conseguiria sozinha. Por isso, todos devem estar engajados nesta luta”, frisou.

O Presidente da Câmara, Edvaldo Xavier (Neguinho de Carmem), reforçou que a palestra reafirma o compromisso do Poder Legislativo com a promoção da saúde e a valorização da vida. “Em um momento como este, nós encorajamos homens e mulheres a se cuidarem e buscarem apoio. O evento faz parte das ações de conscientização do Outubro Rosa, movimento internacional de combate ao câncer de mama, Ressaltou.

