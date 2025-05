Câmara de Laranjeiras recebe representantes do Programa Periferia Viva

A Câmara Municipal de Laranjeiras foi palco, nesta quinta-feira (8), de um importante encontro entre o Poder Legislativo e representantes de programas voltados para o desenvolvimento urbano e social. A coordenadora do curso de residência em Assistência Técnica à Moradia e ao Direito à Cidade da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o coordenador do Programa Periferia Viva em Laranjeiras apresentaram aos vereadores o trabalho que vem sendo desenvolvido nas comunidades Salinas I e II.

A visita, que aconteceu a convite do vereador Dr. Léo (PT), teve como objetivo fortalecer o programa no município e buscar apoio dos parlamentares junto ao executivo municipal, visando um trabalho integrado nas políticas públicas direcionadas aos moradores daquelas comunidades.

O programa desenvolvido nas comunidades Salinas I e II tem como meta principal melhorar significativamente as condições de vida dos moradores, com ações que incluem saneamento básico, contenção de encostas, melhorias no sistema viário, iluminação pública, recuperação ambiental, aprimoramento das condições habitacionais, produção de moradias para eventuais reassentamentos, regularização fundiária e trabalho social. Além disso, o programa prevê intervenções urbanísticas de qualificação que transformarão o ambiente urbano daquelas localidades.

Durante a sessão, o vereador Dr. Léo destacou a importância da iniciativa: “É fundamental que o Legislativo e o Executivo trabalhem alinhados junto com a equipe técnica do programa Periferia Viva, para que efetivamente essas políticas públicas não cheguem desordenadas, além de desenvolver as atividades com mais rapidez e eficácia”, afirmou.

Após a apresentação detalhada feita pelos dois integrantes da equipe técnica, todos os parlamentares manifestaram apoio à iniciativa. O vereador Valdenir Buiú informou que a equipe da Secretaria de Infraestrutura já vem realizando algumas intervenções, principalmente na rede de esgoto, para amenizar os problemas enfrentados pela comunidade. No entanto, reconheceu que é necessário intensificar as ações de forma coordenada.

O presidente da Casa Legislativa, Edvaldo Xavier Almeida Neto, (Neguinho de Carmem – REP), também elogiou a iniciativa e garantiu que o Poder Legislativo está comprometido em buscar meios para levar mais desenvolvimento aos moradores do Salinas I e II. “O poder público já executou diversas ações, mas é sempre necessário fazer mais em prol da qualidade de vida daquela comunidade”, declarou o presidente, destacando ainda a presença de moradores das comunidades que acompanharam a sessão nesta quinta-feira.

“Este trabalho representa um passo importante para a integração entre universidade, programa social e poder público, visando transformar de forma efetiva a realidade dos moradores das comunidades Salinas I e II em Laranjeiras, através de intervenções estruturadas e articuladas entre todos os agentes envolvidos”, enfatizou o presidente.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.