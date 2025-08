Câmara de Laranjeiras retoma sessões legislativas deste segundo semestre

A Câmara Municipal de Laranjeiras retomou nesta terça-feira, (5), as sessões ordinárias deste segundo semestre, marcando um novo momento de atividade parlamentar no município. O reinício dos trabalhos foi destacado pela mensagem do vereador Juliano Soares (MDB), líder do prefeito na casa legislativa, que enfatizou o compromisso com o diálogo e a colaboração entre os poderes Executivo e Legislativo.

Durante sua fala, Juliano Soares ressaltou a importância da parceria estabelecida entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, destacando que essa colaboração será fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas para a população laranjeirense. “O diálogo institucional é a base para uma governança responsável e transparente”, declarou o parlamentar.

Como forma de garantir maior participação da população no processo legislativo, a Câmara Municipal convida todos os laranjeirenses a acompanharem de forma presencial as sessões ordinárias, que acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 17h. Quem não puder comparecer presencialmente, é possível acompanhar as sessões pelo canal oficial da Câmara no YouTube, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos debates e decisões tomadas pelos vereadores.

O presidente da casa legislativa, Edvaldo Xavier (Neguinho de Carmem – REP), deu as boas-vindas aos demais colegas de parlamento e reafirmou o compromisso de trabalhar pelo povo. “Estamos iniciando mais um semestre de trabalhos legislativos e faço questão de destacar o compromisso de trabalhar pelo povo, sempre mantendo o diálogo com o Executivo. Esta é uma parceria que vem dando certo no desenvolvimento da nossa cidade”, frisou.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.