Câmara de Laranjeiras retoma sessões legislativas na próxima terça-feira

População pode acompanhar os trabalhos presencialmente ou pela transmissão ao vivo no YouTube

A Câmara Municipal de Laranjeiras retoma na próxima terça-feira, (5), as sessões legislativas, às 17h. O retorno das atividades parlamentares marca um momento importante de debates e discussões fundamentais de interesse coletivo para o município.

As sessões acontecem regularmente às terças e quintas-feiras, sempre no horário das 17h, proporcionando à população duas oportunidades semanais para acompanhar de perto o trabalho dos vereadores.

Por isso, é importante que todos os cidadãos laranjeirenses participem ativamente das sessões. O acompanhamento pode ser feito de duas formas: presencialmente, no plenário da Câmara, ou através da transmissão ao vivo disponibilizada no canal oficial do legislativo no YouTube.

“A participação popular é fundamental para o fortalecimento da democracia. Queremos que a população se sinta à vontade para acompanhar nossos trabalhos e fiscalizar as decisões que impactam diretamente suas vidas”, destacou o Presidente da Câmara, Edvaldo Xavier (Neguinho de Carmem).

TDantas Comunicação/ASCOM CML.