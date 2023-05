Câmara de Laranjeiras: Vereadores destacam investimentos da Prefeitura

Na sessão deste terça-feira, 11, os vereadores destacaram os investimentos que vêm sendo realizados pela Prefeitura em diversas áreas, a exemplo da saúde, educação e juventude. Os edis citaram diversas ações já realizadas e outras que estão em andamento.

O vereador Edvaldo Santana (Chiozinho) iniciou o debate citando a obra de reconstrução da quadra de Escola Municipal Pedro Canuto Bastos, no Cedro, que foi inaugurada há 35 anos e nunca havia recebido melhorias. “Agora, a Prefeitura vai transformar o local em um ponto de encontro das famílias. A obra envolve a cobertura, piso, alambrado, construção da arquibancada, mobiliário, paisagismo, deck e mirante. Os moradores estão ansiosos”, disse Chiozinho”.

O edil destacou ainda os investimentos em esporte. “A Prefeitura vem realizando campeonatos de futebol e futsal e movimentando a juventude de Laranjeiras, mas precisa investir mais em outras modalidades. Em um aparte, a vereadora Cida de Janio lembrou que a gestão, em parceria com a UNIGEL vem investindo no triátlon. “As atividades já iniciaram e essa parceria entre o município e a UNIGEl vai render bons frutos e descobrir atletas. Os jovens estão bastante envolvidos”, afirmou Cida.

Rogério Matos participou do debate e lembrou de outros investimentos da Prefeitura. “Sei que a cidade estava completamente destruída, mas o prefeito Juca está fazendo grandes investimentos, como a reforma de escolas, creches, implantou o Centro de Especialidades, reformou o CAPS, reestruturou os consultórios odontológicos e o odontomóvel, está adquirindo novas ambulâncias e novos veículos. Sei que tem muito mais a fazer”, ressaltou Rogério.

O vereador Dayvid dos Santos usou a palavra em seguida e elencou outros investimentos. “Rogério, além de tudo que Vossa Excelência citou, temos investimentos outros importantes, em que a Prefeitura reformou o campo da matança e vem realizando as obras de reforma dos PECS. Precisa de mais investimentos no esporte? Sim, precisa! Mas a atual gestão fez e faz muito mais do que outras que já passaram. Por isso, quero frisar que as obras, as ações e as oportunidades estão aí e o povo reconhece isso”, enfantizou Dayvinho.

TDantas Comunicação/ASCOM CML