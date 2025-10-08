E-mail: faxaju@faxaju.com.br
8 de outubro de 2025
Câmara de Pacatuba aprova projeto que autoriza leilão de veículos e materiais sem uso

A Câmara Municipal de Pacatuba aprovou, durante a sessão desta terça-feira (7), o Projeto de Lei nº 27/2025,  de autoria do Poder Executivo, que o autoriza a realizar leilão público para a alienação de bens inservíveis e dá outras providências.

A proposta tem como objetivo permitir que a Prefeitura possa vender, de forma transparente e dentro da legalidade, materiais e equipamentos que não têm mais utilidade para a administração pública, destinando os recursos arrecadados a investimentos em áreas prioritárias do município.

Com a medida, Pacatuba evolui na gestão responsável dos bens públicos, garantindo mais eficiência no uso dos recursos e contribuindo para que o patrimônio da cidade gere benefícios reais à população.

Por Elaine Mesoli – Foto: Assessoria

