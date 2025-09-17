Câmara de Pacatuba cobra soluções para garantir água no povoado Lagoa do Junco

A Câmara Municipal de Pacatuba encaminhou solicitação à Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para que sejam adotadas medidas urgentes que assegurem o acesso à água potável no povoado Lagoa do Junco. A iniciativa atende a uma demanda antiga da comunidade, que enfrenta sérias dificuldades no abastecimento adequado, comprometendo diretamente a saúde e a qualidade de vida dos moradores.

Atualmente, muitas famílias do povoado dependem de fontes improvisadas e não seguras para o consumo humano, o que expõe a população a riscos sanitários e sociais. A Câmara destaca que o acesso à água tratada é um direito básico e essencial, sendo necessário garantir condições dignas aos cidadãos.

No documento, os vereadores solicitam que a Deso realize os estudos técnicos necessários e adote, com urgência, as medidas cabíveis para solucionar a situação. “Estamos confiantes de que a Companhia terá a sensibilidade e o compromisso social de atender essa reivindicação, que é fundamental para a vida da comunidade”, reforçou a presidência da Casa Legislativa.

Na mesma sessão, também foi aprovado o Projeto de Lei nº 23/2025, que declara como de utilidade pública municipal a Agência de Desenvolvimento do Baixo São Francisco (ADBASF), com sede em Pacatuba/SE. A proposta reconhece a relevância da instituição para o fortalecimento de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região.

Texto e foto Elaine Mesoli