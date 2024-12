Câmara de Pacatuba e Senac entregam 107 certificados de qualificação profissional

A tarde desta terça-feira, 10, foi marcada por emoção e comemoração para a Câmara Municipal de Pacatuba. Em parceria com o SENAC Sergipe, a Escola do Legislativo Professora Aliete Carlos dos Santos realizou a cerimônia de entrega de 107 certificados a alunos que concluíram cursos nas áreas de tecnologia da educação, comunicação e moda e beleza.

A solenidade contou com a presença de Edson Dias de Araújo, gerente da unidade móvel do SENAC Sergipe; da secretária adjunta de Cultura, Elaine Quitério; do vice-presidente da Câmara, Alexandre Pereira; e da Drª Deise de Carvalho, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) de Pacatuba.

Em seu discurso, Edson Dias de Araújo destacou o impacto positivo da qualificação para a vida dos alunos: “É gratificante ver os frutos desta parceria que já dura três anos e que, ao longo desse período, formou 400 pessoas em Pacatuba. Estamos não apenas certificando, mas ajudando a transformar histórias por meio da educação profissional”.

A presidente da Câmara, Leilane Quitério, reforçou o compromisso da instituição com a qualificação dos cidadãos pacatubenses: “Hoje é um dia especial porque celebramos não só a entrega de certificados, mas a construção de oportunidades. A Câmara, por meio da Escola do Legislativo, continuará investindo em projetos que empoderem e preparem nossa gente para o mercado de trabalho”, destaca.

Os alunos certificados também compartilharam suas experiências. Josenilton Brito Sá Silva, que se formou no curso de secretário escolar, afirmou: “Foi um aprendizado que vai muito além das técnicas. Estou saindo mais confiante e preparado para atuar em minha área”, salienta.”

Já Ana Lúcia Santos, técnica de enfermagem, emocionou-se ao falar sobre a importância do curso de comunicação para sua carreira: “Sempre tive dificuldade de me expressar no trabalho. Esse curso me deu as ferramentas para melhorar minha educação profissional e isso já está fazendo diferença na minha rotina,” argumenta.

A parceria entre o SENAC e a Escola do Legislativo, que completa três anos, tem se consolidado como um dos principais instrumentos de capacitação profissional no município, contribuindo para a formação de 400 pessoas desde o início do projeto.

Para Leilane, são “mais do que certificados, são sonhos realizados Os cursos oferecidos vão além da qualificação técnica, proporcionando aos alunos uma nova perspectiva de vida e carreira. A cerimônia de entrega foi um reflexo disso, com o entusiasmo dos formandos e a satisfação das autoridades que acompanham de perto os impactos positivos dessa iniciativa.

Texto e foto: Elaine Mesoli