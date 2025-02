Câmara de Pacatuba Inicia Sessões Plenárias com Mensagem de União e Compromisso

Na manhã desta terça-feira, 4, a Câmara Municipal de Pacatuba deu início às suas sessões plenárias do ano, sob a presidência da vereadora Rosana Barreto. O evento contou com a presença da prefeita Iara Martins, que se dirigiu ao legislativo para transmitir uma mensagem de esperança e cooperação entre os Poderes.

Em seu discurso, a prefeita destacou a importância da harmonia entre os representantes do Executivo e do Legislativo, enfatizando que a colaboração mútua será fundamental para a aprovação dos projetos que visam melhorar a prestação de serviços, valorizar os profissionais e servidores públicos e, consequentemente, elevar a qualidade de vida da população pacatubense.

“Estamos aqui para trabalhar juntos, em prol do bem-estar da nossa cidade. Que este ano seja marcado pela união e pelo compromisso com o desenvolvimento de Pacatuba”, afirmou Iara Martins, ressaltando que os projetos que serão enviados ao legislativo são essenciais para atender às demandas da comunidade.

Todos os vereadores presentes utilizaram a tribuna para expressar seus agradecimentos e reafirmar o compromisso de seus mandatos. Em suas falas, enfatizaram a responsabilidade com que pretendem conduzir seus trabalhos ao longo do ano. A união em torno de objetivos comuns foi uma constante nas declarações, refletindo o desejo de um legislativo proativo e comprometido com a população.

A vereadora Rosana Barreto, ao abrir oficialmente os trabalhos, destacou a importância do diálogo entre os parlamentares e a administração municipal. “É primordial que trabalhemos em conjunto, com responsabilidade e ética, para que possamos atender às necessidades da nossa população”, concluiu a presidente.

Texto e foto T. Dantas