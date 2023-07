Câmara de Pacatuba investe no desenvolvimento socioemocional dos servidores

Nesta quinta-feira, dia 27 de julho, a cidade de Pacatuba sediou o 1º Seminário de Educação Socioemocional, promovido pela Câmara Municipal de Pacatuba (CMP), na Pousada Litoral Norte. O evento reuniu vereadores, gestores, servidores municipais, profissionais da área pública e sociedade civil em uma jornada de aprendizado e reflexão sobre a importância da educação socioemocional.

Com o objetivo de proporcionar uma formação de qualidade e aprimorar as habilidades socioemocionais dos profissionais, o Seminário contou com palestras ministradas por renomados especialistas na área. Priscilla Soares, pós-graduada em Inteligência Emocional e coordenadora pedagógica e de execução do programa Educação Socioemocional da HUG Education, compartilhou seus conhecimentos sobre o tema, abordando estratégias práticas para o desenvolvimento das competências socioemocionais.

Marcel Damasceno, pós-graduado em Neurociência e desenvolvimento humano, além de inteligência emocional e liderança, também foi um dos palestrantes do evento. Com sua vasta experiência, ele trouxe insights e reflexões sobre a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho e na vida pessoal.

A presidente da CMP, Leilane Quitério (PSD), destacou a relevância do seminário e ressaltou como a educação socioemocional é fundamental para o desenvolvimento integral dos profissionais da área pública. Segundo ela, investir nesse aspecto é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável, fortalecer as relações interpessoais e contribuir para a melhoria dos serviços ofertados à população do município.

O evento foi um marco para a cidade de Pacatuba, demonstrando o compromisso da Câmara em promover a capacitação e o aprimoramento dos profissionais que atuam na área pública. A educação socioemocional é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento humano e social, contribuindo para a construção de uma sociedade com mais saúde emocional.

Texto e foto: Ascom CMP/ Divulgação